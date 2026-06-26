BNR a înregistrat în 2025 un profit de 2,346 miliarde lei, cu 39% mai mic față de anul anterior

Banca Națională a României (BNR) a încheiat anul 2025 cu un profit de 2,346 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 39% față de 2024, când profitul a fost de 3,842 miliarde lei, potrivit Raportului anual 2025 publicat vineri de banca centrală.
Deși profitul a fost cu 15% peste nivelul planificat de 2,038 miliarde lei, contracția față de exercițiul financiar anterior a fost cauzată în principal de evoluții contabile specifice, în condițiile în care profitul operațional a crescut cu 21%, ajungând la 6,857 miliarde lei.
1,877 miliarde de lei, repartizate către bugetul de stat
Din profitul realizat, 1,877 miliarde lei, reprezentând 80% din total, a fost repartizat către bugetul de stat, iar 281,58 milioane lei au fost alocate pentru majorarea rezervelor statutare.
Veniturile totale ale BNR în 2025 au totalizat 12,002 miliarde lei, atingând un grad de realizare de 98,9% față de nivelul planificat. Principalul motor al rezultatului financiar pozitiv l-au reprezentat veniturile nete din administrarea activelor și pasivelor în valută, care au atins 9,018 miliarde lei, cu 1% mai mult față de 2024.
Cheltuielile totale s-au cifrat la 9,656 miliarde lei, cu 4,4% sub nivelul bugetat. Cheltuielile de funcționare au fost cu circa 10% sub nivelul planificat, menținând o pondere de 8% în totalul cheltuielilor, același nivel ca în 2024.
„Banca Națională a României implementează o politică monetară adecvată realizării obiectivului său fundamental (...) fără a urmări rezultate de ordin comercial cum ar fi maximizarea profitului”, se precizează în raport.
Pe partea de bilanț, capitalul propriu al instituției a ajuns la 66,391 miliarde lei la 31 decembrie 2025, în creștere cu 37% față de sfârșitul anului precedent (48,516 miliarde lei). Activele externe au crescut cu 11,1% în termeni nominali, reprezentând 97,9% din totalul activelor bilanțiere, un indicator esențial al credibilității externe a României.