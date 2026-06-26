BNR a înregistrat în 2025 un profit de 2,346 miliarde lei, cu 39% mai mic față de anul anterior

Scris de Realitatea.NET Publicat: 26 iun. 2026, 15:54

Banca Națională a României (BNR) a încheiat anul 2025 cu un profit de 2,346 miliarde lei, în scădere cu aproximativ 39% față de 2024, când profitul a fost de 3,842 miliarde lei, potrivit Raportului anual 2025 publicat vineri de banca centrală.

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