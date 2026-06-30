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Economie· 1 min citire
Doar 125 de lei în plus la salariul net pentru angajați. 1 iulie vine cu salariu mai mare și cu scumpiri pe măsură
Publicat30 iun. 2026, 19:25
Actualizat30 iun. 2026, 19:47
SursăRealitatea PLUS
De la 1 iulie intră în vigoare o serie de modificări cu impact direct asupra bugetelor românilor. Salariul minim brut crește însă majorarea resimțită de angajați este de doar 125 de lei net. Tot de mâine crește și punctul de amendă, iar șoferii se vor confrunta și cu noi scumpiri la pompă.
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