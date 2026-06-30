Mihai Daraban (CCIR): Avem bariere care împiedică dezvoltarea economică a zonei riverane Dunării

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iun. 2026, 18:04

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), Mihai Daraban, a avut, în data de 30 iunie, o întâlnire oficială cu dl Gergely Mikola, președintele Comitetului de Afaceri Central-Europene din cadrul Camerei de Comerț și Industrie din Ungaria, și cu dl Gabor Mozga, Chief Executive Officer MOL România.

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