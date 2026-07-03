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Economie· 1 min citire

Pensionarii au dat în judecată partidele. Cer aplicarea indexării

Pensionarii din România

Pensionarii din România

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 3 iul. 2026, 13:37

Pensionarii au dat în judecată partidele pentru că pensiile nu au fost indexate doi ani și cer să-și primească drepturile.

Pensionarii dau în judecată partidele pentru că nu au indexat pensiile

Seniorii care au mers în instanță susțin că formațiunile politice au încălcat drepturile fundamentale prin suspendarea mecanismului de indexare, iar în medie, în ultimii doi ani s-au pierdut lunar 600 de lei din venituri.

Acum, pensionarii cer aplicarea legii, iar în unele cazuri daune de până la 10.000 de lei.

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