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Economie· 1 min citire
Pensionarii au dat în judecată partidele. Cer aplicarea indexării
Pensionarii din România
Pensionarii au dat în judecată partidele pentru că pensiile nu au fost indexate doi ani și cer să-și primească drepturile.
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