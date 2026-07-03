Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Imagini cumplite în România: tone de legume aruncate în câmp
Dovlecei aruncați pe câmp
Publicat3 iul. 2026, 13:10
SursăRealitatea PLUS
Imagini sfâșietoare într-un sat din România. Agricultorii aruncă în câmp lăzi întregi cu dovlecei.
Citește și
- 12:38Furnizorii de energie vor trimite alerte la 80% din consumul estimat. Noua măsură îi ajută pe români să evite facturile mari
- 12:12Motorina, mai scumpă în România decât în Germania
- 10:05Taxe record pe salarii. România pune cea mai mare povară fiscală din UE. Comparație directă cu vecinii bulgari și unguri
- 09:43Japonia majorează taxele de viză pentru prima dată în aproape 50 de ani
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News