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Economie· 1 min citire

Imagini cumplite în România: tone de legume aruncate în câmp

Dovlecei aruncați pe câmp

Dovlecei aruncați pe câmp

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat3 iul. 2026, 13:10
SursăRealitatea PLUS

Imagini sfâșietoare într-un sat din România. Agricultorii aruncă în câmp lăzi întregi cu dovlecei.

Dovlecei, aruncați pe câmp

Oamenii spun că au recurs la acest gest din cauza faptului că marfa românească nu se mai vinde din cauza importurilor.

O situație similară a avut loc în urmă cu câteva zile și în alt sat unde oamenii au aruncat tone de castraveți pe câmp pentru a nu-i vinde cu 30 de bani kilogramul.

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