Un localnic a stropit aproximativ trei tone de pepeni cu benzină și a încercat să le dea foc, după un conflict mai vechi cu un alt comerciant.

Incidentul, care a avut loc în vara anului 2020, s-a încheiat cu arestarea agresorului și, ulterior, cu încetarea procesului penal, ca urmare a intervenirii prescripției răspunderii penale, arată focuspress.ro.

De la o lucrare neterminată la amenințări cu moartea

Potrivit anchetatorilor, scandalul a izbucnit după ce între inculpat și victimă, C.M.D., au apărut neînțelegeri privind o lucrare de renovare la o locuință. Relația s-a deteriorat rapid, iar în 16 august 2020, victima a început să primească mesaje vocale pline de amenințări, în care Marius Laurențiu Ion spunea că îl va „face zombi” și îi va da foc.

În aceeași zi, bărbatul s-a deplasat în piața unde rivalul său vindea pepeni și a împroșcat taraba cu benzină, intenționând să provoace un incendiu. Un martor a intervenit la timp și a împiedicat gestul extrem, înainte ca flăcările să izbucnească.

A revenit cu o sabie și a fost încătușat

După o scurtă plecare de la fața locului, agresorul s-a întors în piață, de data aceasta înarmat cu o sabie, continuând seria de amenințări și injurii la adresa victimei. Poliția, alertată printr-un apel la 112, a intervenit imediat, imobilizându-l și conducându-l la secție.

La audieri, făptașul a încercat să se prezinte drept victimă, susținând că a fost provocat și că doar a vrut să „distrugă pepenii din nervi”. El a afirmat că regretă incidentul și că ar dori să se împace cu partea vătămată.

Condamnat, dar scăpat de pedeapsă

În primă instanță, Judecătoria Medgidia l-a condamnat pe inculpat la un an de închisoare cu executare pentru distrugere și tulburarea ordinii publice. Totuși, în urma apelului, magistrații au constatat că a intervenit prescripția răspunderii penale, ceea ce a dus la încetarea procesului.

Decizia Curții prevede că sentința inițială este parțial desființată, iar toate dispozițiile contrare au fost eliminate, menținându-se doar cheltuielile de judecată în sarcina statului.

Incidentul din Medgidia a stârnit indignare în rândul localnicilor, care au privit neputincioși cum o simplă dispută a degenerat într-un episod de violență extremă. Deși faptele s-au petrecut în urmă cu cinci ani, cazul rămâne unul emblematic pentru modul în care conflictele nerezolvate pot escalada periculos.

Deznodământul juridic, favorabil inculpatului datorită prescripției, lasă însă un gust amar pentru cei care au asistat la scenele dramatice din piață, în acea zi.