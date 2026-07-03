Producția de pepeni, afectată grav de vremea extremă. Pepenii de Dăbuleni putrezesc pe câmpuri

Canicula, furtunile și ploile cu grindină le-au provocat pierderi uriașe cultivatorilor de pepeni din sudul Olteniei! În multe plantații, fructele au fost compromise chiar înainte de recoltare, iar fermierii spun că afacerile sunt grav afectate. În speranța că vor găsi soluții, mai mulți producători și specialiști s-au întâlnit la Dăbuleni pentru a găsi soluții.
Agricultorii caută soluții pentru protecția culturilor
Ploile abundente și schimbările bruște de vreme au afectat serios culturile de pepeni din județul Dolj. Situația e atât de rea încât unele ferme au pierdut jumătate din producție.
În doar câteva zile, culturile au trecut de la temperaturi foarte ridicate și secetă profundă la vijelii și precipitații în cantități foarte mari. Diferențele mari de temperatură au favorizat apariția bolilor, iar mulți pepeni au crăpat sau au început să putrezească înainte să ajungă la maturitate.
Pe lângă vremea nefavorabilă, agricultorii se confruntă și cu dăunătorii. O bună parte dintre pepeni sunt distruși de ciori, iar fermierii caută diverse metode pentru a le alunga.
La Stațiunea de Cercetare din Dăbuleni, fermierii au discutat cu specialiști despre tehnologii noi și soiuri adaptate condițiilor climatice actuale. În cadrul întâlnirii au fost prezentate și loturi experimentale cultivate la Dăbuleni, unde sunt testate soiuri care să reziste mai bine atât la secetă, cât și la perioadele cu ploi abundente și temperaturi extreme.
Producția de pepeni din România a scăzut puternic în ultimii ani. Potrivit datelor Eurostat, de la peste 611 mii de tone în 2010, s-a ajuns la aproximativ 130 de mii de tone în 2024.