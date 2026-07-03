Realitatea.NET
Economie· 2 min citire

A doua încercare de vânzare a Șantierului Naval Mangalia. Licitația, pe 29 iulie: care sunt condițiile

Șantierul Damen Mangalia

Șantierul Damen Mangalia

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 iul. 2026, 14:33

Cea de-a doua licitație pentru vânzarea Șantierului Naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, după ce prima procedură nu a atras niciun ofertant. Prețul de pornire rămâne 184 de milioane de euro, iar până la data licitației toți cei 1.011 angajați își vor fi încheiat contractele de muncă.

Ziua de 29 iulie a fost stabilită drept data în care se va face a doua încercare de vânzare a Şantierului Naval Damen Mangalia, aflat în prezent în faliment.

Conform informațiilor furnizate de CITR, lichidatorul companiei, licitația vizează, și de această dată, vânzarea într-un singur lot a tuturor activelor imobile și mobile aferente șantierului naval, necesare continuării activității, cu excepția creanțelor și a participațiilor.

Care sunt condițiile

Conform CITR, tranzacţia prin care se transferă dreptul de proprietate va îmbrăca forma unui transfer al afacerii iar preţul de pornire va fi de 184 milioane de euro, fără TVA. Licitaţia va avea loc miercuri, 29 iulie 2026, ora 15.00.

Caietul de sarcini este vândut la preţul de 10.000 de euro (fără TVA) iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă sau transmisă prin e-mail până luni, 27 iulie, ora 15.00. Cei care doresc să participe trebuie să achite o garanţie de participare de 10% din preţul de pornire fără TVA, respectiv 18,4 milioane de euro.

Condiţiile au fost stabilite de Adunarea Creditorilor, controlată de Damen prin diferite companii din subordine, în ultima întâlnire din 26 mai 2026, când au stabilit strategie de vânzare a şantierului naval din Mangalia.

Citește și S-a stabilit DEFINITIV cine se va ocupa de vânzarea și lichidarea șantierului Damen Mangalia

Citește și Exod de forță de muncă la Damen Mangalia: foști angajați pleacă în Occident pe salarii chiar și de patru ori mai mari

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

licitatiesantier naval mangaliafalimentdamen mangalia

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Economie

Mai Multe