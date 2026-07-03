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Economie· 2 min citire
A doua încercare de vânzare a Șantierului Naval Mangalia. Licitația, pe 29 iulie: care sunt condițiile
Șantierul Damen Mangalia
Cea de-a doua licitație pentru vânzarea Șantierului Naval Mangalia va avea loc pe 29 iulie, după ce prima procedură nu a atras niciun ofertant. Prețul de pornire rămâne 184 de milioane de euro, iar până la data licitației toți cei 1.011 angajați își vor fi încheiat contractele de muncă.
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