Șantierul Naval Damen, scos oficial la vânzare pentru 180 de milioane de euro

Șantierul naval Damen din Mangalia este scos oficial la vânzare, chiar în ziua în care România se confruntă cu cel mai grav incident de securitate. Prețul de pornire al licitației depășește suma de 180 de milioane de euro fără TVA, conform Realitatea PLUS.

Totul după ce Tribunalul Constanța a dispus cu o lună în urmă intrarea în faliment a companiei. Prima ședință de licitați va avea loc pe 29 iunie, iar termenul limită de înscriere este 26 iunie. Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire, fără TVA.

Vor fi scoase la vânzare terenuri, construcții, instalații, echipamente, obiecte de inventar, stocuri, precum și unități de cazare. Potrivit anunțului de licitație, se permite continuarea afacerii.