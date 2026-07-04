Escrocherie în numele ANAF: un bărbat a pierdut aproape 32.000 de lei după un apel telefonic

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 iul. 2026, 11:41

Un nou caz de înșelăciune prin telefon este anchetat de polițiștii din județul Neamț, după ce un bărbat din municipiul Roman a fost convins de un fals inspector ANAF să transfere aproape 32.000 de lei. Escrocul i-a promis victimei recuperarea unei sume reprezentând TVA restant, însă totul s-a dovedit a fi o fraudă bine pusă la punct.

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