Avertisment MAI: Nouă tentativă de fraudă online! Escrocii folosesc imaginea lui Ion Țiriac și clonează site-uri de știri

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) trage un semnal de alarmă în privința unei noi campanii de fraudă online care vizează cetățenii români. Potrivit autorităților, infractorii cibernetici au reluat metodele de înșelăciune prin clonarea unor site-uri de știri cunoscute și folosirea imaginii unor persoane publice pentru a convinge victimele să investească bani în platforme false.
De această dată, escrocii utilizează imaginea omului de afaceri Ion Țiriac, alături de identitatea vizuală a unui trust național de presă, pentru a crea impresia că promovează o investiție sigură și profitabilă.
Cum funcționează înșelătoria
Potrivit avertismentului transmis de MAI, reclamele și articolele distribuite online sunt complet false și au scopul de a determina utilizatorii să acceseze link-uri frauduloase.
Persoanele care intră pe aceste pagini sunt îndemnate să descarce sau să se înscrie pe o presupusă aplicație de investiții, fiind atrase cu promisiuni de câștiguri rapide și consistente în schimbul unor sume mici de bani.
În realitate, banii transferați nu sunt investiți, ci ajung direct în conturile infractorilor.
Autoritățile recomandă prudență maximă
Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe români să fie extrem de atenți înainte de a accesa link-uri distribuite pe rețelele sociale sau prin aplicații de mesagerie.
Printre recomandările transmise de autorități se numără:
nu accesați link-uri care promit câștiguri garantate sau investiții fără riscuri;
nu introduceți date personale, bancare sau de autentificare pe pagini necunoscute;
verificați întotdeauna autenticitatea site-urilor pe care le vizitați;
evitați distribuirea postărilor suspecte, chiar dacă par publicate de surse credibile.
Escrocii profită de imaginea persoanelor publice
Autoritățile atrag atenția că folosirea imaginii unor personalități cunoscute, precum Ion Țiriac, este o metodă frecvent utilizată în fraudele online pentru a inspira încredere și pentru a determina utilizatorii să investească rapid.
În multe cazuri, sunt copiate elemente grafice și logo-uri ale unor instituții media sau companii cunoscute, astfel încât paginile false să pară autentice.
Cum vă puteți proteja de fraudele online
Specialiștii în securitate cibernetică recomandă verificarea atentă a adresei site-ului înainte de accesare și evitarea ofertelor care promit profituri mari într-un timp foarte scurt.
De asemenea, dacă întâlniți astfel de reclame sau pagini suspecte, este recomandat să le raportați platformei pe care au fost publicate și autorităților competente.
Mesajul MAI pentru cetățeni
Ministerul Afacerilor Interne îi îndeamnă pe români să manifeste prudență și să nu cadă în capcana promisiunilor de îmbogățire rapidă.
„Nu accesați astfel de link-uri și nu furnizați date personale. Nu distribuiți postările de acest tip. Rămâneți informați și rămâneți în siguranță!”, este mesajul transmis de autorități.