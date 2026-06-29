Avertisment MAI: Nouă tentativă de fraudă online! Escrocii folosesc imaginea lui Ion Țiriac și clonează site-uri de știri

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 14:58

Ministerul Afacerilor Interne (MAI) trage un semnal de alarmă în privința unei noi campanii de fraudă online care vizează cetățenii români. Potrivit autorităților, infractorii cibernetici au reluat metodele de înșelăciune prin clonarea unor site-uri de știri cunoscute și folosirea imaginii unor persoane publice pentru a convinge victimele să investească bani în platforme false.

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