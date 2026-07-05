Advertising
Advertising
Economie· 1 min citire
Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus
Fermierii români muncesc din zori până seara, investesc tot ce au în solarii și pe câmp, își pun speranțele într-un an mai bun, iar la final ajung să privească neputincioși cum producția rămâne nevândută. În timp ce rafturile magazinelor sunt pline de legume din import, munca agricultorilor români riscă să se piardă. Costurile sunt tot mai mari, prețurile oferite sunt tot mai mici, iar cumpărători sunt din ce în ce mai puțini. Într-un solar, alături de producători, s-a află și jurnalistul Realitatea Plus, Mădălima Ignat!
Citește și
- 17:33Dezastru în agricultură. România încă nu poate exporta ovine în UE
- 16:23Luis Lazarus: „După un an, România încă nu poate exporta oi!”
- 15:20România, la un pas de JUNK. Risc uriaș pentru pensii și salarii
- 14:55Controverse după eșecul primei licitații pentru șantierul naval Damen Mangalia. De ce a lipsit Rheinmetall?
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News