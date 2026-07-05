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Economie· 1 min citire

Fermierii români, la un pas de faliment. Un reportaj marca Realitatea Plus

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 iul. 2026, 07:34

Fermierii români muncesc din zori până seara, investesc tot ce au în solarii și pe câmp, își pun speranțele într-un an mai bun, iar la final ajung să privească neputincioși cum producția rămâne nevândută. În timp ce rafturile magazinelor sunt pline de legume din import, munca agricultorilor români riscă să se piardă. Costurile sunt tot mai mari, prețurile oferite sunt tot mai mici, iar cumpărători sunt din ce în ce mai puțini. Într-un solar, alături de producători, s-a află și jurnalistul Realitatea Plus, Mădălima Ignat!

România va beneficia de un nou pachet financiar destinat agriculturii, după ce Comisia Europeană a decis mobilizarea a peste 56 de milioane de euro din rezerva agricolă pentru statele afectate de fenomene meteorologice extreme. Din această sumă, 14,8 milioane de euro vor ajunge în țara noastră, fiind a doua cea mai mare alocare după cea acordată Portugaliei.

Deși vestea este privită ca un sprijin important, agricultorii spun că despăgubirile vin într-un moment în care multe exploatații agricole sunt deja împovărate de datorii, iar unii fermieri au fost nevoiți să renunțe la terenuri pentru a putea supraviețui financiar.

Reprezentanții sectorului agricol susțin că ajutorul european este binevenit, însă nu poate compensa pierderile provocate de seceta severă și de scumpirile care au afectat producția în ultimii ani.

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