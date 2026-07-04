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Economie· 1 min citire

România, la un pas de JUNK. Risc uriaș pentru pensii și salarii

Bani

Bani

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat4 iul. 2026, 15:20
SursăRealitatea PLUS

România riscă să ajungă în junk la finalul acestei luni când prima agenție internațională vine cu raportul pentru țara noastră! Asta ar duce la o presiune uriașă pe bugetul țării, iar analiștii prognozează că pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate și anul viitor. Totul în condițiile în care pierderile sunt uriașe, iar inflația taie zilnic din pensiile românilor. Potrivit calculelor, din cauza scumpirilor pensionarii pierde între 140 și aproape 500 de lei.

Cu cât scad pensiile din cauza inflației de 10,9%?

Pensie 1.500 de lei - pierdere a puterii de cumpărare 147 de lei

Pensie 2.000 de lei - pierdere a puterii de cumparare 197 de lei

Pensie 2.500 de lei - pierdere a puterii de cumpărare 246 de lei

Pensie 3.000 de lei - pierdere a puterii de cumparare 295 de lei

Pensie 4.000 de lei - pierdere a puterii de cumparare 393 de lei

Cu cât ar trebui să crească pensiile din ianuarie?

inflație + 50% din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut pe economie

Estimare 12%

Pensie 1.500 de lei - 180 de lei

Pensie 2.000 de lei - 240 de lei

Pensie 2.500 de lei - 300 de lei

Pensie 3.000 de lei - 360 de lei

Pensie 4.000 de lei - 480 de lei

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