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Economie· 1 min citire
România, la un pas de JUNK. Risc uriaș pentru pensii și salarii
Bani
Publicat4 iul. 2026, 15:20
SursăRealitatea PLUS
România riscă să ajungă în junk la finalul acestei luni când prima agenție internațională vine cu raportul pentru țara noastră! Asta ar duce la o presiune uriașă pe bugetul țării, iar analiștii prognozează că pensiile și salariile ar putea rămâne înghețate și anul viitor. Totul în condițiile în care pierderile sunt uriașe, iar inflația taie zilnic din pensiile românilor. Potrivit calculelor, din cauza scumpirilor pensionarii pierde între 140 și aproape 500 de lei.
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