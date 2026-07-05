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Economie· 1 min citire

Scenariu-șoc pentru români. TVA s-ar putea majora din nou, la 24%. Analiză Realitatea Plus

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Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 10:37
SursăRealitate Plus

În luna cu cele mai mari scumpiri din ultimii doi ani, specialiștii avertizează că instabilitatea politică și deficitul bugetar ar putea aduce noi taxe din toamnă. Experții spun că o creștere a TVA la 24% ar aduce bani rapid la buget, dar ar risca să împingă economia în colaps: inflația ar urca din nou, iar consumul s‑ar prăbuși.

Pe fondul acestor avertismente, cifrele oficiale arată presiunea tot mai mare pe bugetele familiilor. Rata inflației a ajuns la 10,9%, cu tendință de depășire a pragului de 11%.

Veniturile totale ale unei gospodării au fost de 9.399 lei, în timp ce cheltuielile au urcat la 8.037 lei. Din acestea, 4.495 lei sunt cheltuieli de consum, iar 2.699 lei merg direct către impozite, contribuții și taxe.

Românii plătesc în medie 1.410 lei pe alimente și băuturi și 1.834 lei pe mărfuri nealimentare, potrivit datelor INS.

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