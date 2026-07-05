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Economie· 1 min citire

Canada propune o bancă pentru apărare înainte de Summit-ul NATO de la Ankara

Canada

Canada

Scris de Darius Stănescu Publicat: 5 iul. 2026, 20:40

Cu doar câteva zile înaintea SUMMIT-ULUI de la Ankara, Canada face o mutare strategică și propune înființarea unei bănci globale pentru apărare.

Proiectul, susținut de alte aproximativ 10 state, ar urma să mobilizeze peste 130 de miliarde de dolari pentru finanțarea investițiilor în domeniul militar și al industriei de apărare.

Inițiativa vine în contextul în care aliații caută soluții pentru creșterea rapidă a capacităților de apărare și pentru consolidarea securității în fața amenințărilor tot mai mari. 

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