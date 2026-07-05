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Economie· 1 min citire

Avioanele ar putea rămâne la sol din cauza blocări conturilor ROMATSA pentru datoria către Pfizer

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 15:00
Actualizat5 iul. 2026, 15:02
SursăRealitate Plus

Instituțiile strategice ale României sunt la un pas de colaps după tunul vaccinurilor dat în pandemie! Avioanele ar putea rămâne la sol după ce conturile Romatsa au fost blocate, iar Pfizer încearcă să recupereze banii de la țara noastră după pierderea procesului. Jurnalistul Realitatea PLUS, Alexandra Nistorescu, a analiazat situația unicului operator de trafic aerian.

În acest moment, Guvernul pregătește contestarea deciziei, iar ministerele reiau negocierile cu gigantul farmaceutic pentru a evita blocarea activității.

România reia negocierile cu Pfizer după blocarea conturilor. ROMATSA contestă decizia

Potrivit unor surse, Pfizer încearcă să recupereze banii de la statul român după pierderea procesului, iar operatorul de trafic aerian ar mai avea fonduri pentru a funcționa normal doar șase săptămâni.

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