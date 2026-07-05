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Economie· 1 min citire

Cele mai mari taxe: lucrăm mai mult pentru stat decât pentru noi

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Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 12:43
Actualizat5 iul. 2026, 12:44
SursăRealitatea PLUS

România este pe primul loc în Europa la taxarea salariilor și țara cu cea mai mare rată a scumpirilor. Potrivit datelor, aproape jumătate din salariu se întoarce în bugetul statului prin taxe, impozite și contribuții. Spre exemplu, un salariat cu venitul minim pe economie dă statului peste 1.600 de lei, iar o persoană care încasează venitul mediu dă înapoi statului peste 4.000 de lei. Pe lângă aceste cotizații, statul mai ia și 19% din orice plată. Cât a ajuns să ne ia statul din buzunare?

Muncim pentru statul lacom: 45% din salariu și 19% din orice plată

România este campioana absolută a taxării muncii în Uniunea Europeană, arată ultimele date Eurostat.

Un angajat român lasă la stat nu mai puțin de 41,5% din salariul său brut sub formă de impozite și contribuții. Povara fiscală este uriașă prin comparație cu alte state membre, cum ar fi Cipru sau Grecia, unde taxele pe muncă rețin doar 15,1%, respectiv 17% din venituri.

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