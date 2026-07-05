Cele mai mari taxe: lucrăm mai mult pentru stat decât pentru noi

Publicat 5 iul. 2026, 12:43 Actualizat 5 iul. 2026, 12:44 Sursă Realitatea PLUS

România este pe primul loc în Europa la taxarea salariilor și țara cu cea mai mare rată a scumpirilor. Potrivit datelor, aproape jumătate din salariu se întoarce în bugetul statului prin taxe, impozite și contribuții. Spre exemplu, un salariat cu venitul minim pe economie dă statului peste 1.600 de lei, iar o persoană care încasează venitul mediu dă înapoi statului peste 4.000 de lei. Pe lângă aceste cotizații, statul mai ia și 19% din orice plată. Cât a ajuns să ne ia statul din buzunare?

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