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Economie· 1 min citire

Salariile ar putea fi înghețate până în 2029. Documente consultate de Realitatea PLUS

Legea salarizării va fi modificată

Legea salarizării va fi modificată

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 iul. 2026, 13:07
Actualizat5 iul. 2026, 13:33
SursăRealitate Plus

Modificările făcute la legea salarizării nu rezolvă problemele semnalate de sindicate, arată documentele consultate de Realitatea Plus. Mai mult, toate salariile ar putea fi înghețate până în 2029! Potrivit unor surse, Ministerul Muncii așteaptă undă verde de la Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană pentru a trimite mai departe proiectul, iar impactul bugetar ar fi ajuns la 12 miliarde de lei.

Discuțiile privind noua lege a salarizării se complică, după ce mai multe sectoare profesionale cer modificări importante înainte ca proiectul să fie finalizat. Potrivit documentului consultat de Realitatea PLUS, anatomia patologică, farmaciștii, medicii veterinari și poliția locală solicită grile separate și coeficienți specifici, adaptate activității lor.

Valoarea de referință ar urma să crească

În forma actuală, valoarea de referință este de 4.100 lei, însă propunerea este ca aceasta să urce la 4.325 lei. Fără o indexare automată, indicatorul riscă să rămână neschimbat până în 2029, ceea ce ar putea afecta evoluția veniturilor în sectorul public.

Probleme la diferențele tranzitorii

Documentul consultat de Realitatea Plus semnalează și eliminarea diferențelor tranzitorii, însă legea nu precizează perioada exactă pentru care acestea sunt acoperite. Asta ănseamnă că, fără o clarificare, pot apărea situații de discriminare salarială.

Un exemplu din analiză: un angajat aflat în concediu medical sau de odihnă în decembrie 2026 ar putea avea un venit de comparație mai mic decât un coleg care lucrează întreaga lună.

O altă îngrijorare este legată de limitarea fondului de salarii, ceea ce ar putea duce la o înghețare a veniturilor pentru o perioadă mai lungă, în funcție de bugetele instituțiilor.

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