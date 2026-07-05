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Economie· 1 min citire
Salariile ar putea fi înghețate până în 2029. Documente consultate de Realitatea PLUS
Legea salarizării va fi modificată
Publicat5 iul. 2026, 13:07
Actualizat5 iul. 2026, 13:33
SursăRealitate Plus
Modificările făcute la legea salarizării nu rezolvă problemele semnalate de sindicate, arată documentele consultate de Realitatea Plus. Mai mult, toate salariile ar putea fi înghețate până în 2029! Potrivit unor surse, Ministerul Muncii așteaptă undă verde de la Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană pentru a trimite mai departe proiectul, iar impactul bugetar ar fi ajuns la 12 miliarde de lei.
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