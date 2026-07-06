Intersecția Colentina – Fundeni – Andronache – Gherghiței intră în reconfigurare. Șoferii se pregătesc pentru un an dificil în una dintre cele mai aglomerate zone din București

Publicat 6 iul. 2026, 11:53 Actualizat 6 iul. 2026, 11:55

Una dintre cele mai congestionate intersecții din București, cea dintre Șoseaua Colentina, Șoseaua Fundeni, Șoseaua Andronache și Strada Gherghiței, urmează să fie reconfigurată, după ce Consiliul General al Municipiului București a aprobat documentația de avizare a lucrărilor de intervenție și indicatorii tehnico-economici, la propunerea primarului general Ciprian Ciucu.

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