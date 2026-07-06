Accident în Gorj: un adolescent de 16 ani a murit, alți patru au fost răniți

Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în comuna Lelești, județul Gorj. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar alți patru tineri au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un gard. Primii care au intervenit au fost doi pompieri aflați întâmplător în trafic.
Accidentul s-a produs în satul Rasovița, din comuna Lelești. Potrivit Inspectoratului Județean de Poliție Gorj, un tânăr de 18 ani, din Târgu Jiu, conducea un autoturism pe DN 67D, dinspre Runcu spre Târgu Jiu, când, într-o zonă cu mai multe curbe, a pierdut controlul direcției.
Autoturismul a părăsit șoseaua și s-a izbit violent de un gard. În urma impactului, șoferul și trei pasageri, cu vârste între 14 și 19 ani au fost răniți și transportați la spital. Un alt pasager, un adolescent de 16 ani, a fost găsit în stop cardio-respirator.
Doi pompieri aflați în timpul liber au fost primii la locul tragediei
Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Gorj, primii care au ajuns la autoturismul distrus au fost doi pompieri aflați întâmplător în trafic. Cei doi au evaluat rapid situația și au încercat să ajungă la victimele încarcerate, rămânând alături de acestea până la sosirea echipajelor de pompieri și a personalului medical.
„Au evaluat situația, au încercat să ajungă la victime și au rămas acolo, alături de ele, până când intervenția a fost preluată de forțele specializate”, au transmis reprezentanții ISU Gorj.
Adolescentul de 16 ani nu a mai putut fi salvat
La sosirea echipajelor de intervenție, adolescentul de 16 ani se afla în stop cardio-respirator. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, medicii au fost nevoiți să declare decesul acestuia.
„Din păcate, pentru unul dintre tineri, un băiat de numai 16 ani, lupta pentru viață s-a încheiat mult prea devreme. În ciuda tuturor eforturilor depuse de salvatori și de echipajele medicale, acesta nu a mai putut fi salvat”, au precizat reprezentanții ISU Gorj.
Șoferul nu consumase alcool
Polițiștii l-au testat pe tânărul de 18 ani cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
În cauză a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă, iar cercetările continuă pentru stabilirea cu exactitate a împrejurărilor în care s-a produs tragedia.