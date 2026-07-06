Accident în Gorj: un adolescent de 16 ani a murit, alți patru au fost răniți

Scris de Realitatea.NET Publicat: 6 iul. 2026, 11:53

Un grav accident rutier s-a produs în noaptea de duminică spre luni, în comuna Lelești, județul Gorj. Un adolescent de 16 ani și-a pierdut viața, iar alți patru tineri au fost răniți după ce autoturismul în care se aflau a ieșit de pe șosea și s-a izbit violent de un gard. Primii care au intervenit au fost doi pompieri aflați întâmplător în trafic.

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