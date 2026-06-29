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Lumea Animalelor· 2 min citire

Șerpi filmați atârnând în copaci: imaginile virale care au speriat internetul. Fenomen neașteptat surprins în natură: „Ți se face pielea de găină”

Șerpi în copaci

Șerpi în copaci

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 13:25

Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, a stârnit un val de reacții după ce mai mulți șerpi au fost filmați în timp ce stăteau agățați de crengile unor copaci, într-o scenă considerată de mulți utilizatori „de-a dreptul înfricoșătoare”.

Imaginile au fost surprinse de un bărbat care s-a apropiat de reptile pentru a le filma de la distanță foarte mică, surprinzându-le pe crengi, în plină perioadă de căldură.

Clip viral în mediul online

Videoclipul a circulat rapid în mediul online, generând mii de comentarii și reacții. În timp ce o parte dintre internauți s-au declarat speriați de imaginile cu șerpii în copaci, alții au pus sub semnul întrebării autenticitatea filmării.

Comentariile au variat de la reacții de teamă, până la scepticism:

„Mi s-a făcut pielea de găină”

„Sunt din cauciuc”

„Până acum îmi era frică de iarbă, acum o să-mi fie frică și de copaci”

Fenomenul a transformat clipul într-un subiect viral, alimentat de discuții aprinse despre cât de frecvent pot fi întâlnite astfel de situații în natură.

Specialiștii atrag atenția că odată cu creșterea temperaturilor, șerpii devin mai activi și pot fi observați mai des în zonele cu vegetație, inclusiv în copaci, mai ales în căutarea hranei sau a unui loc răcoros.

Intervenții similare ale autorităților în România

În ultimii ani, au existat mai multe intervenții ale autorităților pentru capturarea șerpilor pătrunși în zone locuite. Un exemplu este cel gestionat de Inspectoratul de Jandarmi Județean Galați, unde un șarpe de aproximativ doi metri a fost găsit într-o locuință și capturat în siguranță.

Astfel de cazuri sunt gestionate de regulă de echipe specializate din cadrul Jandarmeriei Române, care intervin pentru îndepărtarea reptilelor fără a pune în pericol locuitorii sau animalul.

Deși nu este clar contextul exact în care au fost filmați șerpii din copaci, imaginile continuă să circule intens pe internet, fiind considerate de mulți utilizatori printre cele mai „neobișnuite și înfricoșătoare” scene surprinse recent în natură.

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