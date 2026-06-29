Șerpi filmați atârnând în copaci: imaginile virale care au speriat internetul. Fenomen neașteptat surprins în natură: „Ți se face pielea de găină”

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 29 iun. 2026, 13:25

Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, a stârnit un val de reacții după ce mai mulți șerpi au fost filmați în timp ce stăteau agățați de crengile unor copaci, într-o scenă considerată de mulți utilizatori „de-a dreptul înfricoșătoare”.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre serpi