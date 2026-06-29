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Lumea Animalelor· 2 min citire
Șerpi filmați atârnând în copaci: imaginile virale care au speriat internetul. Fenomen neașteptat surprins în natură: „Ți se face pielea de găină”
Șerpi în copaci
Un videoclip devenit viral pe rețelele de socializare, în special pe TikTok, a stârnit un val de reacții după ce mai mulți șerpi au fost filmați în timp ce stăteau agățați de crengile unor copaci, într-o scenă considerată de mulți utilizatori „de-a dreptul înfricoșătoare”.
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