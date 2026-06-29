Realitatea.NET
Mediu· 1 min citire

Disperare în Venezuela: supraviețuitorii jefuiesc magazinele

Cutremur în Venezuela

Cutremur în Venezuela

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat29 iun. 2026, 09:49
SursăRealitatea PLUS

Disperarea ia locul speranței în Venezuela. La câteva zile după cutremurele devastatoare, oamenii rămași fără hrană și apă au început să jefuiască magazinele. În unele zone, forțele de ordine încearcă să oprească furturile, însă disperarea oamenilor este tot mai greu de controlat. Între timp, bilanțul tragediei continuă să crească. Până acum, cel puțin 1500 de oameni au murit, iar zeci de mii sunt în continuare dați dispăruți.

Bilanț devastator după cutremur: 1.500 de morți, 50.000 de dispăruți

Printre clădiri prăbușite, supraviețuitorii încearcă să găsească orice le poate asigura încă o zi de viață. Ajutoarele umanitare ajung greu în zonele afectate.

„Criza ne copleșește și nu avem capacitatea de a răspunde. Ajutorul pe care am reușit să îl oferim a fost acordat cu resursele limitate de care dispune statul. Este tot ce avem și este tot ce putem face în acest moment.”, zic oamenii.

În paralel, salvatorii continuă cursa contracronometru pentru găsirea supraviețuitorilor. Localnicii disperați au început să caute victimele prin dărâmături, cu lopețile și cu mâinile goale. Un băiat de 11 ani a fost scos în viață, la mai bine de 72 de ore de la cutremure.

La Geneva, responsabilul ONU pentru ajutorul umanitar, Tom Fletcher, a declarat că peste 50.000 de persoane sunt date dispărute.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

cutremur

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Mediu

Mai Multe