Disperare în Venezuela: supraviețuitorii jefuiesc magazinele

Publicat 29 iun. 2026, 09:49 Sursă Realitatea PLUS

Disperarea ia locul speranței în Venezuela. La câteva zile după cutremurele devastatoare, oamenii rămași fără hrană și apă au început să jefuiască magazinele. În unele zone, forțele de ordine încearcă să oprească furturile, însă disperarea oamenilor este tot mai greu de controlat. Între timp, bilanțul tragediei continuă să crească. Până acum, cel puțin 1500 de oameni au murit, iar zeci de mii sunt în continuare dați dispăruți.

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