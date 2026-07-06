Gianni Infantino rupe tăcerea în scandalul momentului de la Cupa Mondială de Fotbal

Reacție oficială în cel mai bizar scandal din fotbalul mondial: Gianni Infantino rupe tăcerea după ce Donald Trump ar fi intervenit direct pentru a-l salva pe atacantul american Folarin Balogun de o suspendare. Președintele FIFA a taxat dur speculațiile privind imixtiunea politicului în deciziile de pe gazon, reamintind regulile stricte de neutralitate ale forului de la Zürich.
Președintele FIFA, Gianni Infantino, a oferit o primă poziție oficială în urma dezvăluirilor făcute de marile agenții de presă, care au scos la iveală un apel telefonic neșteptat primit de la Casa Albă. Donald Trump l-a contactat direct pe șeful fotbalului mondial pentru a obține clemență în cazul atacantului american Folarin Balogun, eliminat în timpul confruntării dintre selecționata Statelor Unite și reprezentativa Bosniei și Herțegovinei.
Prin intermediul unui comunicat, Infantino a ținut să traseze o linie de demarcație clară între deciziile politice și cele sportive, amintind că regulamentele nu pot fi negociate. „Am luat la cunoștință discuțiile din spațiul public legate de hotărârea Comisiei Disciplinare în cazul suspendării lui Folarin Balogun. Doresc să reiterez un pilon de bază al organizării noastre: comisiile judiciare ale FIFA sunt complet independente. Ele acționează autonom, aplică strict Codul Disciplinar și analizează spețele exclusiv pe baza probelor și regulamentelor. Această autonomie reprezintă garanția credibilității sportului rege”, a transmis liderul forului de la Zürich.
Culisele discuției dintre Infantino și Trump: „Sistemul FIFA nu se schimbă după preferințe”
Gianni Infantino a confirmat oficial că președintele american l-a sunat pentru a-i cere socoteală cu privire la cartonașul roșu primit de fotbalistul american. Șeful FIFA a explicat că, deși dialogul cu liderii de stat face parte din fișa postului său, deciziile finale aparțin exclusiv magistraților sportivi.
„Este adevărat, colaborez des cu președintele SUA pe teme ce țin de organizarea Cupei Mondiale, așa cum discut frecvent cu numeroși șefi de stat, oficiali sau lideri de companii din întreaga lume. În cadrul acestei convorbiri, i-am explicat președintelui Donald Trump că situația se află pe masa unei instanțe independente și că o decizie va fi luată la momentul oportun de către structurile abilitate. Acesta este mecanismul nostru de funcționare și nu mă voi abate de la el”, a completat Infantino. Acesta a adăugat că, dincolo de opiniile personale pe care oricine le poate avea cu privire la deciziile arbitrilor sau ale comisiilor, respectul față de reguli trebuie să primeze.
Cum a fost „salvat” Balogun înainte de meciul de gală cu Belgia
Toată controversa a plecat de la un incident petrecut în victoria cu 2-0 a americanilor în fața Bosniei. Folarin Balogun a văzut direct cartonașul roșu după ce, în faza căderii dintr-o săritură, l-a călcat pe apărătorul advers Tarik Muharemovic. Deși normele de bază ale FIFA stipulează că o eliminare atrage automat o etapă de suspendare fără drept de apel, Comisia Disciplinară a anunțat o modificare bizară a sancțiunii, transformând-o într-o suspendare condiționată. Această clemență de ultim moment îi dă dreptul vedetei din SUA să intre pe teren în optimile de finală împotriva Belgiei, programate la Seattle.
De la Casa Albă, Donald Trump a oferit propria variantă în fața reporterilor, recunoscând că a cerut o reformă a regulamentului deoarece consideră măsura eliminării complet aberantă. „Balogun este cel mai valoros fotbalist al nostru. Când am auzit că acel cartonaș roșu înseamnă că nu are voie să joace în meciul următor, mi s-a părut profund nedrept. Cum poți pedepsi pe cineva pentru o partidă care nici măcar nu s-a disputat? Din punctul meu de vedere, nici măcar nu a fost fault, a fost doar o ciocnire involuntară între doi sportivi, nu l-a lovit nimeni în figură. Am cerut expres o reevaluare a acestor reguli”, a declarat președintele SUA.