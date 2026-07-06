Gianni Infantino rupe tăcerea în scandalul momentului de la Cupa Mondială de Fotbal

Scris de Iulian Budusan Publicat: 6 iul. 2026, 21:44

Reacție oficială în cel mai bizar scandal din fotbalul mondial: Gianni Infantino rupe tăcerea după ce Donald Trump ar fi intervenit direct pentru a-l salva pe atacantul american Folarin Balogun de o suspendare. Președintele FIFA a taxat dur speculațiile privind imixtiunea politicului în deciziile de pe gazon, reamintind regulile stricte de neutralitate ale forului de la Zürich.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre donald trumpgianni infantino