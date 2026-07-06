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Sanatate· 1 min citire

Hainele ieftine din China conțin substanțe chimice interzise

Haine Shein și Temu

Haine Shein și Temu

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat6 iul. 2026, 20:39
SursăRealitatea PLUS

Magazinele online din China, preferate de milioane de români, sunt vizate de un nou scandal. Testele arată că multe dintre hainele verificate conțin substanțe chimice interzise sau care depășesc limitele admise de legislația europeană.

Haine toxice pe Shein și Temu

Aproape șapte din zece produse analizate nu au trecut testele de siguranță.

În unele articole au fost descoperite inclusiv metale grele și formaldehidă.

Specialiștii avertizează că purtarea acestor produse poate provoca iritații, alergii și alte probleme de sănătate, iar cumpărătorii sunt sfătuiți să verifice cu atenție proveniența și calitatea articolelor înainte de a le comanda.

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