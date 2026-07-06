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Sanatate· 1 min citire
Hainele ieftine din China conțin substanțe chimice interzise
Haine Shein și Temu
Publicat6 iul. 2026, 20:39
SursăRealitatea PLUS
Magazinele online din China, preferate de milioane de români, sunt vizate de un nou scandal. Testele arată că multe dintre hainele verificate conțin substanțe chimice interzise sau care depășesc limitele admise de legislația europeană.
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