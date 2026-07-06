Hainele ieftine din China conțin substanțe chimice interzise

Publicat 6 iul. 2026, 20:39 Sursă Realitatea PLUS

Magazinele online din China, preferate de milioane de români, sunt vizate de un nou scandal. Testele arată că multe dintre hainele verificate conțin substanțe chimice interzise sau care depășesc limitele admise de legislația europeană.

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