Bugetul de stat, revitalizat de noile taxe pe coletăria internațională

Implementarea taxei pentru coletele sosite din afara spațiului comunitar a confirmat rapid așteptările autorităților, transformându-se într-o sursă vitală de venituri pentru bugetul public. Chiar din prima lună, încasările au atins pragul de 49 de milioane de lei, o cifră care, prin extrapolare, ar putea aduce statului român aproximativ 600 de milioane de lei (circa 120 de milioane de euro) până la finalul anului. Această eficiență fiscală se bazează pe fluxul masiv de mărfuri care tranzitează vămile zilnic.

China domină fluxul de importuri: Două milioane de pachete într-o singură lună

Motorul acestor încasări este reprezentat de apetitul românilor pentru platformele de comerț online din Asia, în special din China. Datele statistice sunt grăitoare: doar în ianuarie, România a recepționat aproape două milioane de colete extracomunitare. Vizate sunt produsele cu valoare mică, de sub 150 de euro, care până de curând treceau de multe ori „sub radarul” taxării riguroase, dar care acum constituie grosul volumului de colectare.

Consumatorul final, plătitorul taxei

Deși nu apare ca o poziție distinctă pe factura finală sau pe chitanță, taxa de 25 de lei este resimțită direct în buzunarul cumpărătorului. Comercianții internaționali au integrat acest cost în prețul de listă al produselor, mecanismul de transfer fiind unul invizibil la prima vedere, dar absolut prezent în costul total de achiziție. Practic, ceea ce pare a fi o taxă aplicată coletului este, în fapt, o scumpire suportată integral de cetățean.

Frână pe consum: Cumpărăturile de impuls sunt în declin

Primele semne de oboseală ale pieței au apărut deja, statistica indicând o scădere de 15% a comenzilor în prima lună de aplicare a măsurii. Creșterea prețului final a tăiat din entuziasmul achizițiilor „la un click distanță”, transformând micile cumpărături ieftine în decizii mult mai calculate. Această tendință este dublată de o scădere generală a consumului de peste 6%, alimentată de inflație și de prudența financiară a populației în actualul context economic.

Reforma europeană din 2026: Taxare la nivel de obiect

România a luat un avans față de restul Uniunii Europene, însă un sistem similar se pregătește la Bruxelles pentru a doua jumătate a anului 2026. Propunerea europeană este însă mult mai radicală: se discută despre eliminarea pragului de scutire de 150 de euro și introducerea unei taxe fixe de aproximativ 3 euro pentru fiecare produs în parte din interiorul unui colet. Această măsură vizează eliminarea fragmentării comenzilor și simplificarea procedurilor vamale suprasolicitate.

Protecționism și echilibru pe piața unică

Dincolo de foamea de bani a guvernelor, aceste măsuri au un fundament economic clar: protejarea comercianților locali. Platformele asiatice au beneficiat ani de zile de avantaje logistice și fiscale care le-au permis să practice prețuri imbatabile, punând presiune pe afacerile din UE. Noile taxe sunt concepute să echilibreze balanța, forțând platformele externe să concureze în condiții fiscale mai apropiate de cele ale antreprenorilor europeni.