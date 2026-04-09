UPDATE - ”Poliţiştii rutieri din cadrul Poliţiei Municipiului Ploieşti au fost sesizaţi, la data de 9 aprilie 2026, în jurul orei 07:00, cu privire la producerea unui accident rutier pe DC 159, în care a fost implicat un microbuz. În urma verificărilor efectuate, s-a stabilit că un bărbat de 50 de ani, din municipiul Ploieşti, în timp ce conducea un microbuz pe DC 159, în afara localităţii Pleaşa, către DN1A, ajuns într-un sector de drum în curbă la dreapta, în apropierea intersecţiei cu DN1A, ar fi pătruns pe sensul opus de deplasare şi ar fi intrat în coliziune cu spaţiul verde aferent podului peste râul Teleajen”, precizează IPJ Prahova.

ȘTIREA INIȚIALĂ

Pompierii și echipajele medicale intervin joi dimineață la un accident rutier în Boldești-Scăeni, unde există mai multe victime și este nevoie de intervenție rapidă.

Autoritățile au decis activarea Planului Roșu de Intervenție, măsură ce permite mobilizarea rapidă a resurselor și coordonarea eficientă a echipajelor implicate.

Pentru gestionarea situației, au fost trimise mai multe echipaje specializate. Printre acestea se află o autospecială de stingere dotată cu echipamente de descarcerare, o autospecială pentru transportul victimelor multiple, o ambulanță de terapie intensivă mobilă cu medic și patru ambulanțe SMURD de tip B2.

Misiunea este în desfășurare, iar autoritățile urmează să ofere informații suplimentare pe măsură ce situația evoluează, potrivit ISU Prahova.