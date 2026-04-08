Înscrierea se face prin completarea unui chestionar disponibil pe Portalul european pentru tineret, care include cinci întrebări despre Uniunea Europeană și o întrebare suplimentară. Programul este deschis atât pentru tinerii din statele membre ale Uniunii Europene, cât și pentru cei din țările asociate Erasmus+, precum Islanda, Liechtenstein, Macedonia de Nord, Norvegia, Serbia și Turcia.

Calendarul înscrierilor

Procesul de aplicare începe miercuri, la ora 12:00 CET, și se încheie pe 22 aprilie 2026, tot la ora 12:00 CET. Termenul limită vine chiar înainte de debutul Săptămânii europene a tineretului 2026.

Cât timp pot călători câștigătorii

Tinerii selectați vor putea folosi permisul de călătorie pentru o perioadă de până la 30 de zile, într-un interval generos cuprins între 1 iulie 2026 și 30 septembrie 2027.

Participanții își pot organiza singuri traseele sau pot urma recomandările oferite de program, cum este ruta culturală DiscoverEU, care include destinații legate de arhitectură, muzică, arte plastice, teatru, modă și design.

CFR Călători suplimentează trenurile de Paște pe rutele aglomerate

Beneficii în plus pentru participanți

Pe lângă transportul gratuit cu trenul, tinerii vor primi și un card de reduceri valabil în mai multe domenii: transport public, cazare, restaurante, activități culturale și sportive.

De asemenea, aceștia pot participa la întâlniri de informare înainte de plecare, dar și la evenimente organizate în cadrul programului, unde pot cunoaște alți tineri și pot descoperi mai bine diversitatea Uniunii Europene.

Sprijin pentru tinerii cu nevoi speciale

Programul pune accent și pe incluziune. Tinerii cu dizabilități, probleme de sănătate sau care provin din medii defavorizate pot beneficia de sprijin suplimentar.

Acesta poate include posibilitatea de a călători însoțiți sau acces la finanțare suplimentară, prin acțiunea specială de incluziune DiscoverEU.

Câte locuri sunt și ce impact are programul

DiscoverEU face parte din programul Erasmus+ 2021-2027 și a fost lansat de Comisia Europeană în iunie 2018, la inițiativa Parlamentului European.

Până în prezent, peste 1,9 milioane de tineri au aplicat pentru cele 431.931 de permise de călătorie puse la dispoziție. Impactul este semnificativ: 72% dintre participanți au declarat că a fost prima lor călătorie cu trenul în afara țării, iar mai mult de două treimi au recunoscut că nu și-ar fi permis o astfel de experiență fără acest program.

Prima locomotiva „SF” care prinde 200 km/h a fost livrată de Alstom. Începe o nouă eră pe șine