Ultimul drum spre casă

Solana Albornoz și Mariano Robles participaseră la o nuntă în Tafí Viejo, în nordul Argentinei, și plecaseră spre casă în jurul orei 01:00, duminică. Din cauza condițiilor meteo extreme, au oprit pe drum și i-au trimis un mesaj bonei lor, anunțând că vor aștepta până se oprește vijelia.

Din păcate, contactul ulterior nu a mai fost posibil, iar rudele și invitații de la nuntă au lansat alerte online, sperând să-i găsească în viață.

Descoperirea tragică

Mașina cuplului a fost găsită răsturnată într-un canal de irigații. Echipele de intervenție au recuperat trupurile neînsuflețite ale celor doi soți, care erau îmbrățișați, semn al dragostei lor până în ultimele momente.

O a treia victimă a fost confirmată în regiunea Tucumán, un bărbat care a murit în timp ce juca fotbal în timpul furtunii.

Tragedia a provocat emoție profundă în rândul familiei, prietenilor și comunității locale. Povestea celor doi soți, care și-au pierdut viața în timp ce se țineau în brațe, a fost intens mediatizată, amintind de pericolele provocate de fenomenele meteorologice extreme.

Autoritățile locale au emis avertizări pentru populație, recomandând evitarea deplasărilor în timpul vijeliilor și a ploilor torențiale, pentru prevenirea unor astfel de accidente dramatice.