Un bărbat din Turcia a devenit miliardar din greșeală. Eroarea bancară pe care nimeni nu o poate explica

Sursă: Realitatea.Net

De la o simplă eroare de card la supermarket, direct în topul Forbes al celor mai bogați oameni ai lumii. Aceasta este povestea ireală a unui cetățean turc care s-a trezit proprietarul unei averi astronomice dintr-o greșeală inexplicabilă a băncii sale. Incidentul a declanșat o anchetă de amploare.

O vizită de rutină la un magazin alimentar s-a transformat în începutul unei aventuri birocratice de necrezut pentru un rezident din orașul Van, situat în estul Turciei. Protagonistul acestei întâmplări este Ahmad Jahangard Takalo, un bărbat de 32 de ani, originar din Azerbaidjan, care s-a stabilit pe teritoriul turc în urmă cu aproximativ zece ani.

Totul a început în momentul în care cardul său bancar a fost respins la casa de marcat a unui supermarket. Pentru a înțelege ce se întâmplă, bărbatul s-a deplasat la sediul băncii sale. În momentul în care funcționarii au accesat baza de date pentru a verifica starea contului, ecranul computerului a afișat o cifră de-a dreptul astronomică: soldul clientului era de 999.999.999.999 de lire și 99 de kuruși. Practic, din punct de vedere informatic, contul era plin până la limita maximă de caractere pe care o putea procesa sistemul.

În topul celor mai bogați oameni ai planetei, dar cu buzunarele goale

Raportată la cursurile financiare, suma uriașă apărută din neant în contul bărbatului reprezenta echivalentul a aproximativ 21,8 miliarde de dolari. O asemenea valoare l-ar fi propulsat instantaneu pe Takalo în elita miliardarilor de la nivel global, depășind averile multor magnați sau investitori celebri de pe planetă.

Cu toate acestea, „bogăția” s-a dovedit a fi doar o iluzie digitală. Bărbatul nu doar că nu avea nicio legătură cu proveniența banilor, dar s-a aflat în imposibilitatea absolută de a retrage sau de a folosi vreo sumă, fie ea cât de mică, din contul său.

Conturi blocate de o lună și o anchetă sub lacăt

Reacția instituției financiare a fost imediată după descoperirea anomaliei. Banca a înghețat pe loc toate activele bărbatului și a demarat o procedură complexă de audit intern. Situația a devenit însă extrem de neplăcută pentru Takalo, care de aproape o lună nu își mai poate accesa nici măcar propriile economii legitime.

Până în prezent, conducerea băncii nu i-a oferit o explicație logică sau un răspuns clar cu privire la defecțiunea care a generat această situație, limitându-se la a-i transmite că verificările interne sunt încă în plină desfășurare.

Analiza inteligenței artificiale pentru o avere de neatins

Derutat de lipsa de transparență a oficialilor bancari și de proporțiile colosale ale numărului afișat pe extrasul de cont, bărbatului i-a venit ideea de a folosi instrumente bazate pe inteligență artificială pentru a înțelege ce s-ar putea face cu acești bani. Sistemele AI consultate i-au generat scenarii impresionante, explicându-i că un astfel de buget ar fi suficient pentru a finanța de la zero rețele majore de infrastructură la nivelul unei țări întregi sau pentru a achiziționa rezerve strategice de aur.

În ciuda acestor calcule fascinante, misterul rămâne total: specialiștii nu au putut stabili cu certitudine dacă la mijloc a fost vorba despre un atac cibernetic, o eroare gravă de soft sau o defecțiune în lanțul de procesare a datelor. Până la finalizarea anchetei, Ahmad Jahangard Takalo rămâne doar pe hârtie posesorul uneia dintre cele mai mari averi din lume, fiind în realitate un simplu client blocat în hățișurile unei uriașe erori bancare.