Anvelope noi versus second hand: alege informat

Avantajele oferite de anvelopele noi

Anvelopele all season noi vin la pachet cu o multitudine de beneficii. În primul rând, ne gândim la garanția siguranței, cea pe care o vei obține datorită aderenței maxime, tracțiunii optime și distanței de frânare categoric reduse. Poate că aceste aspecte nu ți se par acum prea importante, dar ele fac diferența în situațiile de urgență, precum prevenirea unui accident pe carosabilul umed.

În al doilea rând, economia pe care o faci prin achiziționarea unui cauciuc second hand s-ar putea să nu fie chiar… reală. Anvelopele noi rezistă mult mai bine la uzură și au o durată de viață mai bună decât anvelopele uzate, asta ca să nu mai vorbim despre performanțe. Pe termen lung vei economisi bani, din moment ce nu trebuie să le înlocuiești la fel de des. Amintim totodată și optimizarea consumului de combustibil, un alt aspect care probabil te va ustura la buzunar dacă mizezi pe cauciucuri uzate.

În al treilea rând, atunci când investești în cauciucuri noi te vei bucura de o gamă mai largă de opțiuni, fapt care se va reflecta și la capitolul performanțe. Nu prea ai cum să te bucuri de noile tehnologii și de avantajele aferente dacă ai cumpărat anvelope uzate.

Nu în ultimul rând, anvelopele noi beneficiază de suport tehnic și garanție care îți asigură înlocuirea (în caz de probleme) sau cel puțin asistență pe care te poți baza. Nu putem spune același lucru și despre cauciucurile second hand. Ca să nu mai amintim faptul că valoarea la revânzare a mașinii va scădea dramatic…

Problemele ridicate de anvelopele second hand

Dacă vei alege cauciucurile second hand, trebuie mai întâi de toate să-ți faci bine temele. Ne referim aici la inspecții temeinice făcute înainte de achiziție, verificări necesare dacă vrei să nu te trezești acasă cu diverse defecte ascunse. Având în vedere faptul că mulți vânzători de cauciucuri uzate nu oferă și un istoric amănunțit al produsului – joci la risc. Evident, adesea nu beneficiezi nici de garanție.

Asta ca să nu mai vorbim de faptul că va fi probabil destul de dificil să găsești exact cauciucurile de care ai nevoie. Anvelopele cu specificații speciale sau de dimensiuni neobișnuite apar rar pe piață. Multe dintre cele second hand au performanțe reduse și prezintă diverse probleme de calibrare și/sau compatibilitate, probleme care pe termen lung duc la uzură inegală sau chiar manevrabilitate redusă.

Ține minte: chiar dacă anvelopele second hand par să fie într-o stare bună, se vor uza oricum mai repede decât cele nou-nouțe.

Totuși, există și avantaje. De pildă, dacă recurgi la cele second hand este posibil să ai acces la branduri mai bune, la preț redus.

Până la urmă, alegerea finală depinde de tine. Atât timp cât identifici dimensiunea corectă, ții cont de sezonalitate, verifici indicii de viteză și de sarcină și mizezi pe branduri recunoscute, s-ar putea să te descurci o vreme și cu anvelope uzate. Până data viitoare, pui bani deoparte și, la momentul potrivit, îți cumperi anvelope noi!