Cele mai stresante țări din Europa pentru șoferii începători. România nu e pe primul loc, dar se află pe podium

Condusul pentru șoferii începători nu înseamnă doar lipsă de experiență, ci și expunerea directă la infrastructuri rutiere dificile, trafic intens și situații imprevizibile.

Un studiu recent realizat de Czechvignette.cz arată că unele țări europene sunt mult mai dificile decât altele pentru cei aflați la început de drum, iar diferențele sunt semnificative.

Analiza a luat în calcul factori precum aglomerația pe drumuri și autostrăzi, calitatea infrastructurii și densitatea traficului, rezultând un clasament al celor mai stresante destinații pentru șoferii fără experiență. În unele cazuri, combinația dintre drumuri proaste și trafic intens transformă fiecare deplasare într-o provocare reală.

Polonia, pe primul loc în topul stresului la volan

Potrivit studiului, Polonia ocupă prima poziție în clasamentul european, cu un scor de stres de 99,43 din 100, ceea ce indică un nivel extrem de ridicat de dificultate pentru șoferii începători.

Țara se confruntă simultan cu ambuteiaje frecvente, infrastructură rutieră sub standard și un număr ridicat de accidente mortale, estimat la 52 de decese la un milion de locuitori. Toți acești factori contribuie la un mediu rutier considerat extrem de solicitant.

Directorul executiv al Czechvignette, Mattijs Wijnmalen, a explicat că această poziționare nu este surprinzătoare, având în vedere presiunea constantă exercitată de numărul mare de vehicule raportat la capacitatea infrastructurii.

Republica Cehă și provocările infrastructurii mixte

Pe locul al doilea se află Republica Cehă, cu un scor de 94,92, afectată în special de blocaje rutiere, densitate mare a vehiculelor și o calitate a drumurilor considerată sub medie.

Studiul evidențiază și situații punctuale care cresc nivelul de stres, precum zonele cu ceață densă pe coridoare de transport sau porțiuni de drum în lucru cu benzi înguste și dificil de gestionat.

Toate aceste elemente creează un mediu în care șoferii începători sunt expuși frecvent la decizii rapide și situații imprevizibile.

România, Grecia și Bulgaria completează topul dificil

România ocupă locul trei în acest clasament, urmată de Grecia și Bulgaria, completând topul celor mai stresante cinci țări pentru șoferii începători din Europa.

Deși nivelul de aglomerație nu este neapărat cel mai ridicat comparativ cu alte state vest-europene, problema principală este legată de starea infrastructurii rutiere și de riscurile asociate traficului.

Potrivit lui Mattijs Wijnmalen, drumurile din România sunt „extrem de dificile pentru șoferii începători”, deoarece chiar și suprafața carosabilului poate reprezenta un pericol înainte de a lua în calcul traficul sau viteza de deplasare.

În plus, schimbările bruște de limită de viteză și prezența frecventă a controalelor rutiere adaugă un nivel suplimentar de presiune pentru șoferii fără experiență.

Italia urcă în clasament din cauza densității auto

Italia se situează pe locul șase în Europa în acest top al stresului la volan, în principal din cauza densității foarte mari de autovehicule, aproape echivalentă cu numărul de locuitori.

Chiar și în condițiile unei infrastructuri mai dezvoltate, volumul de trafic rămâne un factor major de stres pentru începători.

Țările nordice, cele mai relaxate pentru șoferii începători

La polul opus, cele mai prietenoase țări pentru șoferii aflați la început de drum sunt Suedia, Danemarca și Norvegia, urmate de Țările de Jos și Spania.

Aceste state se remarcă prin infrastructuri bine întreținute, trafic mai previzibil și un nivel mai redus de agresivitate rutieră, ceea ce contribuie la un mediu mult mai stabil pentru cei fără experiență.

Factori de stres care nu apar în statistici

Studiul subliniază și faptul că anumite situații, precum trecerea prin puncte de taxare necunoscute sau traversarea frontierelor cu sisteme automate de control, pot genera un nivel suplimentar de stres pentru șoferii începători.

Aceste momente nu sunt întotdeauna surprinse de statistici generale, dar au un impact real asupra încrederii celor aflați la început de drum, influențând modul în care aceștia își formează experiența de condus.