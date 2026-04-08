"Vi-l voi trimite. Nu este o problemă", îi spune în acea convorbire Szijjarto lui Lavrov, care era interesat de un document despre rolul limbilor minorităților din Ucraina în negocierile de aderare ale acestei țări la UE. Încă nu clar care sunt detaliile documentului și cât de important era acesta.



Publicarea acestei convorbiri de către unele media care se prezintă ca fiind din zona jurnalismului de investigație, precum VSquare.org, face parte dintr-o serie de astfel de scurgeri care urmăresc să arate că premierul conservator ungar Viktor Orban servește interesele Rusiei și subminează eforturile UE de a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia.



Orban și-a manifestat anul trecut disponibilitatea de a-l ajuta pe președintele rus Vladimir Putin în orice fel, cum ar fi găzduirea unui summit cu președintele american Donald Trump la Budapesta pentru soluționarea negociată a războiului din Ucraina, potrivit unui transcript al unei convorbiri telefonice între cei doi lideri publicat marți.

Tot VSquare.org a publicat luna trecută o altă discuție telefonică între Szijjarto și Lavrov, convorbire din anul 2000. După această scurgere în presă guvernul lui Orban a depus plângere penală pentru spionaj împotriva unui jurnalist suspectat că ar fi oferit unui serviciu secret străin numărul de telefon al ministrului Szijjarto, acestuia fiindu-i astfel interceptate convorbiri. Nu a fost precizat din ce țară ar fi acel serviciu secret, dar Szijjarto a făcut aluzie la Ucraina.



Aceste scurgeri apar înaintea alegerilor legislative în care duminică se vor confrunta conservatorul eurosceptic Viktor Orban și un fost aliat al său devenit între timp opozant, Peter Magyar, care se prezintă tot ca politician conservator, dar orientat spre Bruxelles. Sondaje publicate în ultimele zile susțin că partidul Fidesz al lui Orban va pierde drastic scrutinul și că partidul Tisza al lui Magyar va prelua puterea cu o majoritate confortabilă.

