Măsură semnalată de consilierul local Ionela Danciu

Ionela Danciu, consilier local independent în Consiliul Local Aiud, a atras atenția public asupra controalelor implementate din 1 aprilie 2026, după instalarea noului manager numit de primarul Dragoș Crișan. Potrivit declarațiilor sale, verificările includ inspectarea mașinii, portbagajului și a scaunelor, efectuându-se de către firma de pază contractată pentru securitatea unității.

„Eu credeam că este pentru paza personalului sau a bunurilor unității, dar se pare că este și pentru bunurile spitalului. Întrebarea mea rămâne: ce se fură de îi tratați pe toți ca pe hoți?” a scris consilierul pe Facebook, criticând modul în care sunt percepuți angajații.

Descoperirea alimentelor nejustificate în 2025

Conform investigațiilor jurnaliștilor de la ziarulunirea.ro, în vara anului 2025, spitalul a descoperit o încăpere unde erau depozitate diverse produse alimentare - ficat de pui, aripioare, pulpe, piept de pui, carne tocată, piept și ceafă de porc, coaste, cap de miel - alături de produse de curățenie și consum casnic, precum săpun lichid sau becuri.

Administratorul spitalului nu a putut justifica proveniența sau utilizarea acestor produse, iar conducerea unității a depus plângere la Poliție pentru clarificarea situației.

Măsura implementată de noul management urmărește prevenirea oricăror tentative de sustragere a bunurilor și produselor din spital. Deși poate fi percepută ca severă, conducerea spitalului susține că astfel se protejează atât bunurile instituției, cât și siguranța pacienților și personalului.