Acesta a descris momentul ca fiind unul cu adevărat istoric și a subliniat că judecătoarea a ascultat cu atenție toate argumentele prezentate înainte de a lua decizia.

Ioan Georgescu, avocat Realitatea PLUS: Este un moment important pentru realitatea, e un moment important pentru noi, și cred că este o decizie istorică pe care Curtea de Apel București a dat-o astăzi într-o cerere de suspendare a unui act administrativ emis de Consiliul Național al Audiovizualului. A mai fost o victorie asemănătoare într-o altă situație privind suspendarea emisiei timp de 10 minute, însă din punctul meu de vedere decizia dată astăzi este una istorică și cred că în ochii doamnei judecător a contat foarte mult buna credință a noastră, faptul că amenzile au fost plătite.

Doamna judecător a fost ceea ce trebuie sa existe într-un sistem de drept european, democratic. Ne-a ascultat pe toți, am fost 5 avocați în instanță. Ne-a ascultat pe toți, l-a ascultat și pe reprezentantul consiliului, ne-a dat dreptul la replică, am vorbit toți în replică, am combătut argumentele CNA.

Ne-a ascultat pe toți cu foarte mare atenție, am observat că și-a și luat notițe de fiecare dată când se puneau concluzii, și iată că decizia a fost cea care ar fi fost corect să o dea, având de vedere și practica Înaltei Curți de Casație, pe care noi am invocat-o. Am invocat-o chiar și în fața consiliului astăzi, când am solicitat rediscutarea sancțiunii. O practică de care în mod evident nu au dorit să țină cont, dar se pare că instanța de judecată a ținut cont. Buna credință prevalează, iar noi am făcut dovadă de bună credință deși ni s-a spus că am fost de rea credință pentru că am plătit amenzile în ziua respectivă.

Plata unei amenzi benevol, fără a fi executat silit, reprezintă bună credință în sensul legii civile și legii fiscale. Pentru că reaua credință este atunci când ești executat silit. Când plătești benevol, ești de bună credință. Așa te prezumă legea.

Victorie pentru Realitatea PLUS: Curtea de Apel București a suspendat decizia CNA de ridicare a licenței postului. Televiziunea Poporului NU se închide