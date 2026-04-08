Întrebat despre posibilitatea unei coaliții, Orban a precizat că astfel de decizii sunt luate colectiv în cadrul conducerii partidului. El a explicat că, după alegeri, un grup restrâns de lideri va analiza situația și va decide direcția politică.

Posibilitatea unei coaliții și „bătăliile zilnice”

Premierul ungar a afirmat că ar prefera o majoritate de două treimi, pe care a descris-o drept o variantă confortabilă. Cu toate acestea, a spus că este pregătit și pentru scenariul unei guvernări în coaliție. „Dacă apare o situaţie după alegeri, conducerea noastră - opt până la zece persoane care decid de obicei - se va aşeza, va discuta ce este de făcut. Eu voi spune ce aş vrea eu, ceilalţi vor spune ce cred că ar trebui făcut şi apoi vom cădea de acord”. El a adăugat că, dacă va fi necesar, își asumă „bătăliile zilnice” ale unei coaliții.

„Sunt un soldat”

În cadrul interviului, Orban și-a descris abordarea politică drept una bazată pe responsabilitate, nu pe carieră. „Sunt un soldat. Nu am o carieră; nu am o cale politică. Am un mandat. Întotdeauna am văzut lucrurile aşa şi, pe măsură ce îmbătrânesc, le văd şi mai mult aşa”.

Reacția la comentariile despre alegeri

Orban a fost întrebat și despre un gest făcut în timpul unei conferințe de presă comune cu vicepreședintele SUA, JD Vance, după ce acesta a spus că liderul ungar va câștiga alegerile. Premierul a respins interpretările potrivit cărora gestul ar sugera nesiguranță, explicând că a vrut să transmită că rezultatul nu este decis înainte de vot.

„Nu, înseamnă că nu s-a terminat”, a spus Orban, adăugând că ar fi „o lipsă de respect de neiertat faţă de popor” să considere alegerile deja încheiate. El a insistat că victoria depinde de alegători: „Vom câştiga, desigur. Vrem să câştigăm şi spun multe despre victorie, dar o spun întotdeauna într-un mod în care aceasta poate veni doar ca o decizie a poporului”.