Femeia era pasageră într-un autoturism condus de un tânăr de 24 de ani, care efectua transport alternativ. Situația a degenerat în timp ce mașina se deplasa pe strada Mihail Galino, în apropierea unui complex rezidențial.

S-a aruncat din mașină în mers

La un moment dat, pasagera a deschis portiera din spate și a sărit pe carosabil, în plină deplasare. Impactul a fost suficient de puternic încât să necesite intervenția de urgență a medicilor.

Șoferul a oprit imediat autoturismul, iar femeia a fost preluată de un echipaj medical și transportată la spital pentru îngrijiri. Atât ea, cât și conducătorul auto au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatele fiind negative.

Dosar penal și anchetă în desfășurare

Poliția a deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă, iar ancheta este în plină desfășurare. Oamenii legii încearcă acum să stabilească exact cum s-au derulat evenimentele și cine se face responsabil pentru cele întâmplate.

Dispută aprinsă înainte de gestul extrem

Între șofer și pasageră ar fi izbucnit un conflict legat de modul de plată al cursei. Femeia ar fi spus că va plăti cu cardul, în timp ce șoferul ar fi insistat pentru plata în numerar.

Tensiunea ar fi crescut rapid, iar, speriată de tonul discuției, femeia ar fi luat decizia de a se arunca din mașină, deși aceasta era în mișcare.

Șoferul, filmare controversată după incident

După momentul șocant, lucrurile au luat o turnură și mai controversată. Potrivit acelorași surse, șoferul ar fi început să o filmeze pe femeie cu telefonul mobil, adresându-i întrebări legate de plata cursei, în timp ce aceasta era rănită.

Suspiciuni privind trecutul șoferului

În același timp, au apărut informații potrivit cărora tânărul aflat la volan ar fi cunoscut în mediul interlop din Iași și ar avea antecedente penale pentru proxenetism. De asemenea, acesta ar fi fost trimis recent în judecată într-un dosar care vizează jafuri comise de partenerele sale asupra unor săli de jocuri.

Cazuri similare care au șocat opinia publică

Nu este pentru prima dată când astfel de incidente ajung în atenția publicului. În urmă cu câțiva ani, o tânără de 18 ani, însărcinată în luna a cincea, a recurs la un gest similar, sărind dintr-un taxi.

Un alt caz a avut loc în 2023, în județul Galați, unde o femeie s-a aruncat dintr-o mașină aflată în mers pentru a scăpa de soțul violent. În acel caz, bărbatul a fost reținut de polițiști, iar victima a ajuns la spital.

Autoritățile continuă cercetările pentru a lămuri toate circumstanțele incidentului din Iași.

