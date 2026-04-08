„Decizia reprezintă un act lipsit de orice echivoc de suprimare a dreptului fundamental la liberă exprimare într-o țară care este încă traumatizată de decizia condamnabilă de anulare a alegerilor prezidențiale din Decembrie 2024. Într-un asemenea climat, orice acțiune care poate fi percepută drept o limitare a pluralismului de opinii trebuie analizată cu maximă responsabilitate și prudență.”, a transmis Tăriceanu într-un mesaj publicat miercuri.

Fostul lider liberal a invocat experiența sa de fondator al postului Radio Contact, lansat în februarie 1990, subliniind că „ într-o perioadă în care România făcea tranziția de la regimul totalitar comunist la o democrație bazată pe valorile lumii libere”.

Tăriceanu s-a declarat „profund îngrijorat” de faptul că, la 36 de ani de la căderea comunismului, „asistăm în România la acțiuni de cenzură politică ce au menirea să înnăbușe vocile incomode și critice ale unor ziariști care nu cântă în strună puterii”.

„O democrație autentică nu se teme de vocile critice, ci le integrează și le valorifică în dezbaterea publică. România începe să semene cu un stat aparținând lumii a treia și o spun cu durere în suflet. Cu asemenea decizii România se depărtează de valorile pe care s-a clădit Uniunea Europeană și se autoplasează într-o postură de stat bananier.”, a afirmat Călin Popescu-Tăriceanu.

Acesta a salutat, totodată, decizia Curții de Apel de a suspenda aplicarea măsurii CNA, considerând-o „un semnal pozitiv și un pas necesar spre restabilirea echilibrului”.

Totuși, Tăriceanu a cerut autorităților să „reanalizeze hotărârea” și să garanteze funcționarea neîngrădită a celor două instituții media „în spiritul respectării drepturilor fundamentale și al statului de drept”.