Ministrul Energiei: „Se vede clar o creștere a prețurilor”

Întrebat cum percepe nivelul prețurilor la cumpărături, ministrul a recunoscut că majorările sunt evidente. Acesta a declarat că monitorizează constant cheltuielile, inclusiv prin lista de cumpărături pe care o primește săptămânal.

Potrivit oficialului, orice creștere a costurilor la carburanți sau gaze naturale se transmite rapid în lanț, influențând prețurile tuturor bunurilor și serviciilor, indiferent de domeniu.

Energia, factor cheie în scumpiri

Explicația oferită de Bogdan Ivan scoate în evidență rolul esențial al energiei în economie. Transportul, producția și distribuția depind direct de costurile cu combustibilii și gazele, ceea ce duce inevitabil la scumpiri generalizate.

Ministrul a subliniat că acest fenomen nu este specific doar României, ci se manifestă la nivel global, în contextul evoluțiilor de pe piețele internaționale.

Măsuri anunțate de Guvern

În acest context, oficialul a amintit că Guvernul României a adoptat mai multe măsuri pentru a limita impactul asupra populației și economiei.

Printre acestea se numără plafonarea prețului la gaze naturale pentru consumatorii casnici, precum și reducerea accizelor pentru anumite sectoare, inclusiv transportatori și agricultori. Aceste intervenții sunt menite să atenueze efectele creșterilor de prețuri.

Presiuni din piețele internaționale

Ministrul Energiei a atras atenția și asupra contextului extern, menționând creșteri semnificative ale prețului petrolului și ale motorinei la nivel global. Aceste evoluții se reflectă inevitabil și în economia internă.

De asemenea, oficialul a subliniat că o parte importantă din energia electrică produsă în România depinde de gaz, ceea ce poate amplifica impactul scumpirilor asupra facturilor.

Un context economic dificil

În final, Bogdan Ivan a precizat că autoritățile încearcă să gestioneze cât mai eficient situația, în condițiile unui context internațional complicat.

Guvernul susține că urmărește protejarea consumatorilor și a economiei, însă evoluția prețurilor rămâne strâns legată de dinamica piețelor externe și de costurile din sectorul energetic.