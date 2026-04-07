Cea mai mare scumpire este la pudra de cacao, care a crescut cu peste 46%. Asta se vede direct în prețul cozonacilor și al dulciurilor. Și produsele din ciocolată s-au scumpit puternic, cu aproximativ 29%.

Paște mult mai greu financiar pentru români

Nici produsele de bază nu au scăpat:

-ouăle sunt mai scumpe cu peste 14%

-carnea de miel și oaie a crescut cu aproape 9%

Chiar și ingredientele pentru cozonac s-au scumpit. Miezul de nucă are un preț mai mare cu peste 17%, iar cozonacul cumpărat din magazin este mai scump cu aproape 16%. Specialiștii spun că nu este vorba de speculă, ci de probleme globale.

În cazul cacao, cauza este o criză majoră în Africa de Vest, unde recoltele au fost afectate de vreme extremă și boli. Pentru ouă și carne, explicația vine din costurile mai mari pentru fermieri:

-furaje mai scumpe

-energie mai scumpă

-reguli sanitare mai stricte

-probleme precum gripa aviară

Toate acestea duc, în final, la prețuri mai mari la raft. Urmează noi scumpiri după Paște, pe fondul energiei și al contextului internațional

Specialiștii avertizează că urmează un nou val de scumpiri

Creșterea prețurilor la carburanți și gaze, dar și efectele războiului din Orientul Mijlociu, vor pune presiune suplimentară pe economie.

„Nu este exclus ca luna aprilie să aducă o inflație de peste 10%, de patru ori peste media UE, iar acest indicator să se mențină la două cifre cel puțin 3 luni de acum încolo”, potrivit unei analize Frames.

În fața acestor scumpiri, oamenii devin mult mai atenți la bani. Se observă clar:

-orientarea către produse mai ieftine, marcă proprie

-cumpărături mai mici ca volum

-căutarea promoțiilor din mai multe magazine

„Cumpărătorii nu vor renunța bineînțeles la masa tradițională, însă aplică strategii clare de supraviețuire financiară. Observăm o orientare masivă către produsele marcă proprie ale rețelelor de supermarketuri, care sunt mai ieftine. Totodată, are loc o reducere drastică a volumelor achiziționate. Vom avea de Paște, cel mai probabil, vânzări sub cele din anul trecut”, a declarat analistul Victor Negrescu.

Bugetul pentru masa de Paște a crescut semnificativ pentru o familie obișnuită

Pentru o familie de 4 persoane, masa de Paște poate ajunge între 1000 și 1500 de lei. În acest buget intră produsele tradiționale, băuturile și cadourile. Pentru multe familii, însă, suma este greu de suportat, mai ales în contextul costurilor tot mai mari din viața de zi cu zi.