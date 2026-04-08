În prezent, doar 12 familii locuiesc permanent în Arenillas, însă situația se schimbă în perioadele de festival, când populația ajunge la aproximativ 300 de persoane. Atmosfera devine astfel una complet diferită în weekenduri și în timpul verii.

„A devenit ca un lac în deșert”

Rodrigo Gismera, membru al Asociației Socioculturale din Arenillas, explică modul în care satul încearcă să își revină după ani de depopulare. Deși a plecat să trăiască în Madrid, acesta spune că legătura sa cu locul natal rămâne foarte puternică.

„Pe măsură ce tot mai puțini oameni locuiau în sat, primăria, localnicii și asociația și-au dat seama că exista un deficit de locuințe și au început să renoveze clădirile existente. Într-o zonă unde locuințele erau practic inexistente, Arenillas a devenit ca un lac în deșert”

Case gratuite și muncă garantată

Oferta pentru cei care vor să se mute în Arenillas este una dificil de ignorat: locuințe gratuite și un loc de muncă asigurat. Familiile care aleg această variantă vor avea responsabilitatea de a administra barul satului, un loc esențial pentru viața socială a comunității.

Bani ca să te muți peste hotare. Aceste țări te plătesc cu până la 100.000 de euro dacă vrei să te stabilești acolo

Totuși, există și un avertisment important. Veniturile generate de bar pot fi reduse, motiv pentru care locuința gratuită este gândită ca o compensare pentru acest aspect.

În același timp, există și varianta lucrului în construcții, considerată mai stabilă. Persoana selectată va participa la lucrările de renovare din sat, proiect văzut ca o necesitate pe termen lung de către autorități.

Viață rurală cu provocări

Cei care se mută în Arenillas trebuie să își asume un angajament ferm de a locui permanent în sat. Viața de zi cu zi vine și cu unele dificultăți: transportul public este limitat, iar serviciile medicale sunt de bază, cele mai complexe nevoi fiind acoperite în orașele din apropiere.

Pentru familiile cu copii, școala se află la aproximativ 20 de kilometri, însă autoritățile asigură transport zilnic gratuit pentru elevi.

Un interes uriaș din partea aplicanților

Inițiativa a stârnit un val de interes neașteptat. Aproximativ 116 persoane au aplicat într-o singură săptămână pentru a se muta în Arenillas, semn că oferta este extrem de atractivă pentru cei care caută o schimbare de viață.

Primăria analizează cu atenție candidații, luând în considerare experiența în domenii precum construcțiile sau administrarea unui bar, dar și capacitatea de adaptare la condițiile dificile ale vieții rurale.

Pentru a putea aplica, candidații trebuie să fie eligibili pentru a trăi și munci legal în Spania.

Festivaluri și viață comunitară

Arenillas nu este doar un sat liniștit, ci și unul care păstrează tradițiile vii. În fiecare an, aici au loc două festivaluri importante: San Isidro Labrador, pe 15 mai, și San Cipriano, sărbătorit fie la începutul lunii august, fie la finalul lunii septembrie.

Aceste evenimente aduc viață și energie în comunitate, atrăgând vizitatori și crescând temporar populația satului.

Un fenomen care se extinde în Europa

Inițiativa din Arenillas nu este singulară. În Italia, orașul Radicondoli, situat în regiunea Toscana, la aproximativ 60 de kilometri de Florența, a implementat un program similar.

Autoritățile de acolo oferă acoperirea a jumătate din chirie pentru noii locuitori în primii doi ani, cu condiția ca aceștia să rămână în zonă cel puțin încă doi ani după aceea.

Se întorc vremurile de altădată. Un județ va reabilita taberele școlare părăsite le va transforma în destinații de top pentru copii