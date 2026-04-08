În acest context tensionat, maestrul Ion Cristoiu a intervenit cu o analiză dură, oferită într-un interviu acordat la Realitatea Plus, în care a explicat mecanismele din spatele deciziei și implicațiile ei asupra libertății presei.

Ion Cristoiu: Mă pronunț ca analist, nu ca jurnalist. Ca jurnalist sigur că prima reacție este protestul. Acest caz al anulării merită pentru că este clar e o chestiune gândită de mai mult timp. Am spus și aseară, toată lumea se concentrează că v-ați plătit amenzile, că este o chestiune de amendă. Dacă ați observat, lovitura a fost destul de șmecherească, adică nu au închis Realitatea pentru un anumit material, ci pe o chestiune spun ei, de neplată a amenzilor. În felul acesta au vrut să diminueze impactul de a atenta la libertatea presei. „Nu am avut ce face, nu își plătește”. Ea, să nu uităm, a fost pregătită de o campanie dusă prin așa numitele scurgeri ale ANAF, la comanda domnului Nazare, care a fost deranjat la un moment dat de niște materiale de aici, ANAF brusc a început să dea presei adversare dumneavoastră documente, lucru care ANAF nu dă decât la ordin.

Nu e prima dată, uitați că în vremea lui Traian Băsescu ANAF a fost instrumentul de bătălie împotriva Antenei 3, când a fost nenea ăla care a făcut pușcărie sau mai face. Deci s-a mai folosit ANAF. Această decizie de acum nu e o surpriză, pentru că a fost pregătită. Documentele scurse, sau așa zis scurse de la ANAF au fost dictate, și nu de către șeful ANAF, că șeful ANAF e prea mic, ci de către șeful șefului ANAF, ca să pregătească terenul ca patronul dumneavoastră sau televiziunea nu plătește că nu are bani. Bine făcute, această neplată a amenzilor vezi doamne se înscria într-o politică să-i zicem de „nu plătește amenzile” având această țintă pe lângă faptul că s-a încercat scoaterea din ideea de interzicere pentru conținut, a și favorizat aplauzele celorlalte televiziuni care abia așteaptă să iasă cineva din joc.

Și pentru aceasta, amenzile au fost practic strategia. Identic cu interzicerea contului meu pe TikTok. Nu m-au interzis azi, a fost etapizat, mi-au căutat nod în papură și mi-au dat cunoscutele avertismente pentru orice prostie. Dar nu avea nicio justificare. S-a considerat că e un prim avertisment, după asta, potrivit planului, a venit al doilea, după asta, potrivit planului, a venit al treilea. Și la al patrulea, pentru că pe mine m-au interzis motivând că am avut anterior. La dumneavoastră a fost pentru că nu ați plătit niște amenzi. Șmecheria a constat în aplicarea amenzilor. Televiziune de regulă nu ia în seamă zice „asta e, m-au amendat”. Și atunci s-au adunat suficiente motive ca să fie transformată într-o acțiune administrativă. Nu m-a mirat că ei nu au reanalizat, este și practic imposibil, chiar dacă s-ar vrea să se dea înapoi.

Mi-a atras atenția dezechilibrul politic din cadrul CNA. AUR, deci partea de opoziție, nu are niciun reprezentant acolo, prin iresponsabilitatea lui Marcel Ciolacu, fie-i numele lăudat că e la Buzău. În locul pe care îl avea PSD a fost pus domnul Bănescu, care este un USR-ist înrăit. Deci raportul în CNA era un echilibru de forțe care făcea ca se ia greu decizii împotriva altei părți. În cazul de față noi avem un mare dezechilibru, doamna Monica Gubernat a fost și ea recrutată. Normal era ca cei de la PSD să voteze împotrivă. Dacă mai era încă unul, erau patru. Dacă în locul domnului Bănescu era cineva de la AUR sau de la PSD probabil că erau 4. Aici avem o mare problemă. Nici opoziția, nici PSD nu au luat atenție la acest instrument.

Am fost întrebat de ce nu au intervenit Nicușor Dan și Bolojan. Păi Nicușor Dan este un ranchiunos, Normal era să intervină. Dacă era un politician abil, dar el nu este un politician abil. Este clar că s-a pus gând rău acestei televiziuni. Nu de acum.

