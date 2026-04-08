„Transmitem un mesaj de binecuvântare din partea Bisericii Românești din Țara Sfântă. Situatia din Ierusalim este una speciala în aceasta perioadă. Cetatea Ierusalimului este mai mult închisă. Nu s-a dat voie credincioșilor evrei sau musulmani sa meargă la Zidul Plangerii si la moschee ca sa se roage, la fel și creștinilor nu li se îngăduie sa meargă la Sfântul Mormânt”, a spus părintele, în mesajul către Realitatea PLUS.

Cu toate acestea, viața liturgică nu este întreruptă. Ritualurile religioase continuă să fie oficiate conform tradiției, chiar dacă participarea credincioșilor este limitată.

Momentul crucial din Sâmbăta Mare

Unul dintre cele mai așteptate momente ale sărbătorilor pascale rămâne ceremonia aprinderii Sfintei Lumini. Potrivit declarațiilor, aceasta se va desfășura conform rânduielii bine cunoscute.

„Slujbele se tin in mod normal iar în Sâmbăta cea Mare Patriarhul Ierusalimului va coborî la Mormântul Sfânt unde va sluji la ceremonia de aprindere a Sfintei Lumini. De acolo Sfânta Lumină se va împărți delegațiilor ortodoxe care vor pleca spre tarile lor unde vor imparti Sfânta Lumină tuturor credincioșilor”

Drumul Luminii Sfinte către România

Chiar și în condițiile actuale, Lumina Sfântă va ajunge în România. Reprezentantul Patriarhiei a oferit detalii despre modul în care aceasta va fi transportată, subliniind sprijinul instituțiilor românești implicate.

„Sambata seara nedejduim să vedem Sfânta Lumină pe Aeroportul Otopeni, datorita eforturilor făcute de către Ambasada Romaniei în Israel. Ministerul de Externe al Israelului ne-a ajutat și ne-a oferit un culoar de zbor de la aeroportul Ben Gurion din Tel Aviv sâmbătă după amiază, de unde vom veni cu Sfânta Lumină către România.”

Lampa care va ajunge la Patriarhul Daniel

În cadrul intervenției sale, părintele arhimandrit a prezentat și lampa specială în care va fi adusă Lumina Sfântă în țară. Aceasta urmează să fie înmânată Patriarhului Daniel, de unde lumina va fi distribuită ulterior către credincioșii din întreaga Românie.

Gestul simbolic marchează continuitatea unei tradiții esențiale pentru creștinii ortodocși, chiar și într-un context dificil, în care accesul la locurile sfinte este limitat drastic.

Ce se întâmplă în cazul în care aducerea Luminii Sfinte de la Ierusalim nu va fi posibilă. Scenariul pe care Patriarhia Română l-a luat în calcul