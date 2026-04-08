În semn de respect față de personalitatea marcantă a fotbalului românesc, conducerea FRF a decis, de asemenea, suspendarea pe termen nedeterminat a procesului de numire a unui nou selecționer al echipei naționale.

Momente de reculegere în onoarea lui Mircea Lucescu la meciurile din România și din străinătate

„Este o zi neagră pentru România și pentru fotbalul mondial. Ne-a părăsit un om care a trăit prin și pentru fotbal în fiecare secundă a existenței sale. Mircea Lucescu nu a fost doar un antrenor, ci un profesor de viață pentru generații întregi de jucători. A fost un om care a iubit acest sport mai mult decât orice în viață, iar impactul său asupra fotbalului nostru este incomensurabil. În aceste momente de grea încercare, gândurile noastre se îndreaptă către familia îndurerată. Rămânem cu lecțiile sale, cu eleganța domniei sale și cu un gol imens care nu va putea fi umplut niciodată. Drum lin printre stele, Domnule Lucescu”, a transmis președintele FRF, Răzvan Burleanu.

Durerea pierderii este împărtășită și de comunitatea internațională a fotbalului. UEFA a anunțat că momente de reculegere vor fi ținute și la meciurile din Liga Campionilor și Europa League din aceste zile, în memoria tehnicianului român.

„Fotbalul european și cel mondial au pierdut o figură excepțională, a cărei influență, statură și moștenire vor dăinui pentru generațiile următoare”, a declarat Aleksander Čeferin, președintele UEFA, pe site-ul oficial al forului european.

La rândul său, președintele FIFA, Gianni Infantino, a transmis un mesaj de condoleanțe către familia Lucescu: „Este o zi foarte tristă pentru fotbal, deoarece ne luăm rămas-bun de la o legendă a sportului nostru – Mircea Lucescu a fost un om deosebit, cu care am avut privilegiul de a petrece timp în mai multe rânduri în ultimii ani.

Lasă în urmă o moștenire veritabilă, după ce a fost căpitanul României la Cupa Mondială FIFA din 1970 și a urmat o carieră de antrenor atât de apreciată – toți cei care au avut plăcerea de a-l cunoaște și privilegiul de a lucra cu el știu cât de mult a trăit și a respirat fotbalul.Inima mea, precum și gândurile întregii comunități fotbalistice globale, se îndreaptă către familia sa, către prieteni și către toți cei care l-au cunoscut. Odihnească-se în pace”.

Și staff-ul echipei naționale a României a publicat un mesaj emoționant: „Nu există cuvinte potrivite pentru a descrie durerea pe care o simțim în aceste momente. Fiecare interacțiune a fost ca o lecție de viață.

Pentru noi, "Il Luce" nu s-a stins. A devenit lumina care ne va ghida pentru totdeauna pe noi și toate generațiile care vor urma în tricoul primei reprezentative. Mulțumim pentru tot, domnule Lucescu! Odihniți-vă în pace!”