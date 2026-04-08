Găsit în stare critică, într-o altă zonă decât cea indicată

Potrivit salvatorilor, tânărul a fost localizat într-un punct diferit față de cel în care fusese căutat inițial. Acesta era în stare critică, fiind cunoscut cu diabet și dependent de insulină, ceea ce i-a agravat situația în condițiile dure din munți.

Echipele de intervenție i-au acordat primul ajutor la fața locului, apoi l-au coborât pe targă până într-o zonă sigură, de unde a putut fi preluat de elicopter. Medicul aflat la bordul aeronavei l-a stabilizat, iar ulterior a fost transportat la Spitalul Județean de Urgență Baia Mare. Conform salvatorilor, tânărul este în viață.

Abandonat de propriul însoțitor

Cazul este cu atât mai șocant cu cât tânărul ar fi fost abandonat pe munte de compatriotul său, un bărbat de 55 de ani. Acesta a fost găsit de salvatori la baza muntelui, după ce ignorase indicațiile autorităților de a rămâne în locul unde fuseseră localizați inițial.

Întrebat despre starea tânărului, bărbatul a declarat: „Nu cred că e mort... dar nu e bine deloc”, explicând că a decis să coboare pentru a cere ajutor, lăsându-l în urmă în speranța unei intervenții rapide.

Acțiunea de salvare a fost una complexă, desfășurată în condiții dificile de teren. Pe parcursul intervenției, salvatorii au mai descoperit alți cinci cetățeni ucraineni care coborau din munți. Aceștia au fost preluați de Poliția de Frontieră Română pentru verificări.

Zona montană din nordul țării devine tot mai des scena unor astfel de intervenții, în contextul traversărilor ilegale și al condițiilor extreme. Salvatorii atrag atenția asupra riscurilor majore și subliniază importanța respectării indicațiilor autorităților în situații de urgență.