Corpul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus vineri la Biserica Sfântul Elefterie, unde fanii și apropiații vor putea să îi aducă un ultim omagiu. Înmormântarea va avea loc la Cimitirul Bellu din București, loc de veci pe care celebrul antrenor l-a achiziționat cu mai bine de zece ani în urmă.

Cavoul, amplasat pe aleea principală a cimitirului, este construit elegant și adăpostește o inscripție sobru simbolică: „Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, câte lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă se lăsați”.

Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori români din toate timpurile, câștigând de-a lungul carierei nu mai puțin de 35 de trofee.

În 2009, a primit „Ordinul Steaua României”, cea mai înaltă distincție oferită de statul român. Conform legislației, familia poate solicita ca fostul selecționer să fie înmormântat cu onoruri militare.

Fotbalul românesc și european este în doliu după pierderea celui care a marcat generații întregi de jucători și suporteri. Mircea Lucescu lasă în urmă un moștenire uriașă, respectată de întreaga lume sportivă.