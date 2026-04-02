Mircea Lucescu și-a încheiat oficial mandatul de selecționer al echipei naționale. FRF: „Îl aşteptăm într-un nou rol în cadrul federaţiei”

Federaţia Română de Fotbal a anunţat, joi, că Mircea Lucescu şi-a încheiat mandatul de selecţioner al echipei naţionale a României. Conducerea FRF a transmis că tehnicianul în vârstă de 80 de ani urmează să colaboreze în continuare cu federaţia într-un rol administrativ.

„Îl aşteptăm pe domnul Lucescu într-un rol nou, în lunile următoare, la nivelul FRF, pentru ca fotbalul românesc să beneficieze de toată cunoaşterea pe care domnul Lucescu a acumulat-o în cariera dânsului”, a declarat preşedintele FRF, Răzvan Burleanu.

Burleanu a subliniat contribuția majoră a selecționerului la parcursul recent al tricolorilor: „Domnul Mircea Lucescu a venit să dea totul pentru România, dând dovadă de o pasiune şi o dedicare fără margini. Prin efortul său neobosit şi devotamentul arătat în fiecare moment, a demonstrat ce înseamnă dragostea adevărată pentru Echipa Naţională”.

Sub conducerea lui Mircea Lucescu, România a înregistrat o campanie excelentă în Liga Naţiunilor, obţinând calificarea în play-off-ul pentru Campionatul Mondial din vara aceasta. Bilanţul selecționerului în actualul mandat cuprinde 11 victorii, un egal şi şase înfrângeri.

Finalul contractului marchează încheierea celui de-al doilea mandat al antrenorului pe banca naționalei. Primul a avut loc la începutul anilor ’80, când România s-a calificat la Campionatul European din 1984, prima prezenţă a tricolorilor la un turneu final continental.

„Pentru un parcurs inegalabil, de peste 60 de ani în slujba fotbalului, ca jucător şi antrenor, pentru toate emoţiile şi bucuriile oferite, FRF îi mulţumeşte lui Mircea Lucescu şi îl aşteaptă în echipa administrativă a Federaţiei Române de Fotbal”, se mai arată în anunţul publicat pe site-ul oficial al FRF.

În prezent, Mircea Lucescu este internat, fiind supus recent unei intervenţii chirurgicale. Medicii i-au implantat un defibrilator cardiac menit să regleze ritmul bătăilor inimii.