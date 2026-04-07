"Pe plan strategic, ne apropiem de o răscruce de drumuri în campania comună împotriva Iranului", a declarat generalul Zamir, potrivit unui comunicat militar.



"Până în prezent, am obținut mari succese, inclusiv în raport cu obiectivele pe care ni le fixasem la începutul operațiunii (și) vom continua să acționăm cu determinare și să intensificăm daunele provocate regimului", a adăugat șeful de Stat Major al armatei israeliene.



Cu privire la Liban, unde armata israeliană este din nou în război deschis contra mișcării șiite Hezbollah, aliat al Iranului, generalul Zamir a spus că este vorba despre "un alt teatru de operațiuni cheie".



"Forțele (israeliene) acționează acolo la scară mare și intensifică loviturile, pe fronturi multiple, contra Hezbollah", a adăugat el în comunicatul menționat.

Planurile armatei israeliene

"Vom continua să stabilizăm o zonă de apărare avansată pentru a împiedica tiruri directe spre (nordul Israelului) și, în paralel, acționăm în adâncime împotriva mijloacelor de producție și de lansare" de proiectile, a afirmat generalul Zamir.

"Războiul are un preț greu", a adăugat el cu referire la pierderile armatei israeliene în teritoriul libanez (11 soldați începând din 2 martie), dar "vom continua să acționăm pentru a respinge amenințările care apasă asupra cetățenilor noștri".



Armata israeliană a cerut marți seara tuturor navelor să evacueze coasta sudică a Libanului, de la granița cu Israelul până la orașul-port Tyr, înaintea unei operațiuni militare împotriva Hezbollah în zonă.



Forțele israeliene vor acționa "în acest sector maritim" împotriva Hezbollah, a anunțat colonelul Avichay Adraee, purtătorul de cuvânt de limba arabă al armatei israeliene, într-un mesaj pe rețelele sociale, ordonând "tuturor navelor ancorate sau care navighează" la o distanță de până la 20 de mile marine (37 km) în largul mării să "se îndrepte imediat spre zona de la nord de Tyr".

