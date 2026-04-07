Artistul de 48 de ani depusese o cerere de Autorizație Electronică de Călătorie (ETA) pentru a putea intra pe teritoriul britanic, însă solicitarea i-a fost respinsă pe motiv că „prezența sa nu ar fi în interesul general”, au precizat sursele guvernamentale.

Festivalul Wireless, anulat după refuzul autorităților

Kanye West urma să fie cap de afiș la Festivalul Wireless, programat în perioada 10–12 iulie la Londra. În urma deciziei autorităților, organizatorii au anunțat anularea evenimentului, precizând că vor rambursa contravaloarea biletelor.

„Ministerul de Interne a retras ETA-ul lui Ye, refuzându-i intrarea în Regatul Unit. Ca urmare, festivalul Wireless este anulat, iar deținătorii de bilete își vor primi banii înapoi”, a declarat un reprezentant al festivalului pentru The Guardian, citat de CNN.

Controverse și presiuni politice

Decizia vine după ce guvernul britanic s-a confruntat cu presiuni tot mai mari din partea politicienilor și a organizațiilor antisemitismului pentru a-i interzice accesul lui Kanye West în țară. Campania „Campaign Against Antisemitism (CAA)” și mai mulți parlamentari laburiști au cerut explicit refuzarea vizei rapperului, considerând că prezența acestuia „nu ar fi benefică pentru binele public”.

Prim-ministrul Keir Starmer a criticat public decizia organizatorilor de a-l invita pe starul american la festival, catalogând-o drept „profund îngrijorătoare”. Totodată, sponsori importanți ai evenimentului, printre care Pepsi, Diageo și PayPal, și-au retras sprijinul după anunțarea participării lui West.

Ye, acuzat de propagandă nazistă

Kanye West a fost dur criticat în ultimii ani după ce și-a exprimat admirația față de Adolf Hitler și a lansat, în 2025, o piesă controversată intitulată „Heil Hitler”. De asemenea, a promovat articole vestimentare cu simboluri naziste, ceea ce a dus la suspendarea sa repetată de pe rețeaua X (fostul Twitter).

În ianuarie 2026, într-o scrisoare publicată în The Wall Street Journal, artistul a susținut că nu este „nici nazist, nici antisemit”, explicând că suferă de tulburare bipolară.