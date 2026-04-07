Oficialul american a vorbit deschis despre ceea ce consideră a fi o implicare nepermisă a Bruxelles-ului în alegerile parlamentare care urmează să aibă loc duminică.

Prezent alături de premierul ungar Viktor Orban, Vance nu și-a menajat deloc cuvintele, sugerând că intervențiile externe ar depăși orice limită acceptabilă într-o democrație. Mesajul transmis a fost unul clar, în contextul în care scrutinul se anunță decisiv pentru viitorul politic al Ungariei.

Atac frontal la Bruxelles: „cel mai rău exemplu de interferență”

În cadrul unei conferințe de presă susținute după întâlnirea cu liderul de la Budapesta, JD Vance a lansat acuzații fără precedent.

"Ceea ce s-a întâmplat în această ţară este cel mai rău exemplu de interferenţă străină pe care l-am auzit sau citit vreodată", a declarat acesta în cadrul unei conferințe de presă.

Vicepreședintele american a continuat în același ton, susținând că intervențiile venite din partea oficialilor europeni sunt motivate politic.

"interferenţa birocraţilor de la Bruxelles este ruşinoasă" şi are drept cauză faptul că aceştia "nu-l plac pe liderul ales al Ungariei".

Mai mult, Vance a sugerat că Uniunea Europeană ar încerca să afecteze economia ungară, în ciuda faptului că statul central-european este membru al blocului comunitar încă din 2004 și a beneficiat de fonduri consistente.

"Nu vreau să le spun ungurilor cum să voteze (duminica aceasta)", a spus Vance, adăugând că exact asta le cere birocraţilor de la Bruxelles.

Sprijin deschis pentru Orban din partea SUA

Pe lângă criticile la adresa UE, oficialul american a transmis și un mesaj politic clar în favoarea lui Viktor Orban.

Acesta a amintit că Donald Trump este un "bun prieten" al premierului ungar și că îl susține activ.

"Vrem să-l ajutăm pe prim-ministrul (Orban) cât mai mult cu putinţă în alegeri", a adăugat Vance.

În același context, vicepreședintele american și-a exprimat convingerea că Orban va câștiga scrutinul.

"Dar Viktor Orban va câştiga următoarele alegeri din Ungaria, sunt foarte sigur de asta şi de relaţia noastră pozitivă care va continua. Nu-i aşa, Viktor?"

Replica liderului ungar nu a întârziat să apară: "Ăsta e planul!".

Alegeri decisive: Orban riscă să piardă puterea

Scrutinul parlamentar programat pentru duminică ar putea reprezenta un moment de cotitură pentru scena politică din Ungaria. Deși Viktor Orban conduce țara din 2010, cu majorități confortabile, sondajele recente indică o competiție extrem de strânsă.

Principalul său rival, Peter Magyar, liderul partidului Tisza, ar avea chiar un avantaj consistent în unele cercetări sociologice.

Un sondaj recent oferă formațiunii Tisza 56% din intențiile de vot, cu 19 puncte procentuale peste partidul de guvernământ Fidesz.

Reacția opoziției: mesaj surprinzător

Declarațiile lui Vance au stârnit reacții rapide din partea opoziției. Peter Magyar a transmis un mesaj tranșant pe rețelele de socializare.

Acesta a afirmat că Statele Unite "şi-au luat mâna de pe Viktor Orban".

"Guvernul Tisza va considera Statele Unite un partener prioritar, atât ca aliat NATO, cât şi ca partener economic", a declarat liderul opoziției.

Context tensionat și sprijin internațional

În ultimele săptămâni, Budapesta a devenit punctul de întâlnire al mai multor lideri ai dreptei naționaliste din Europa și din lume, veniți să își arate susținerea pentru Viktor Orban.

Printre aceștia se numără Javier Milei, Marine Le Pen, Matteo Salvini și Santiago Abascal.

Totodată, Orban a subliniat, în cadrul aceleiași conferințe, sprijinul primit din partea administrației americane.

Acesta a mulțumit pentru faptul că "Trump şi Vance susţin Ungaria" și a declarat că această relație contribuie la consolidarea securității țării.

Liderul ungar a mers mai departe și a afirmat că, dacă Donald Trump ar fi fost la conducerea SUA în 2022, războiul din Ucraina nu ar fi izbucnit.

Pe fondul acestor declarații și al tensiunilor geopolitice crescute, alegerile din Ungaria capătă o miză uriașă, atât pe plan intern, cât și internațional.

Vicepreşedintele american JD Vance pleacă în Ungaria pentru a-l susţine pe Viktor Orbán