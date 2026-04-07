Petrișor Peiu consideră că măsurile luate de CNA vor genera o reacție inversă, prin creșterea popularității postului sancționat.

Peiu a mai susținut că decizia CNA ar evidenția „criza morală în care se află sistemul”, apreciind că publicul va percepe sancțiunea ca pe o încercare de suprimare a libertății de expresie.

În acest context, Peiu a propus constituirea unei comisii parlamentare de anchetă privind activitatea CNA, precum și analizarea „desființării unor instituții care cenzurează libera exprimare”.

Petrișor Peiu: „Arată criza morală în care se află sistemul”

„Cred că pe fond se va rezolva din punct de vedere juridic cazul. Adică se va dovedi că cei de la CNA nu au luat în calcul faptul că postul realitatea TV și-a plătit amenzile respective.

În al doilea rând, cred că veți avea o creștere a ratingului, pentru că astfel de măsuri nu fac decât să aducă o simpatie populară, să inducă o simpatie populară crescută pentru cei care sunt loviți, pe nedrept, și în al treilea rând cred că asta arată criza morală în care se află sistemul și care va fi percepută în mod corect de către întreaga populație.

Adică oamenii vor zice: "Până la urmă, domnule, iată niște guvernanți care fiind în criză de măsuri, de idei, s-au gândit că cel mai bine este să suprime libertatea de expresie și să suprime vocea democratică prin care se exprimă cei care contestă măsurile luate de regim”. Cam asta cred că este.

„Ar trebui să se organizeze o comisie parlamentară care să cerceteze modul în care lucrează CNA”

Păi, ar trebui să se întâmple... mă rog, cu o răspundere civilă a celor care au produs daune unei firme private, ar trebui să se întâmple... să se organizeze o comisie parlamentară care să cerceteze modul în care lucrează CNA-ul și poate lumea s-ar uita mai cu atenție la propunerea pe care noi o avem de desființare a unor astfel de instituții care cenzurează libera exprimare, gen CNA.